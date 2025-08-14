Λαυρεωτική - Σαρωνικός: Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες σε 104 κτίρια που τυλίχθηκαν στις φλόγες

Με εντατικούς ρυθμούς και εντός του αυστηρού χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί, ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Τα τεχνικά κλιμάκια προχώρησαν άμεσα στην καταγραφή των ζημιών, καταδεικνύοντας ότι με σχέδιο, συντονισμό και αποφασιστικότητα, οι διαδικασίες μπορούν να προχωρήσουν ταχύτατα.

Στη Λαυρεωτική ελέγχθηκαν 51 κτίρια: 15 κρίθηκαν «πράσινα», 27 «κίτρινα» και 9 «κόκκινα». Στον Σαρωνικό πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε 53 κτίρια, εκ των οποίων 28 χαρακτηρίστηκαν «πράσινα», 19 «κίτρινα» και 6 «κόκκινα».

Καθοριστικό ρόλο στην ταχεία ολοκλήρωση του έργου είχε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, με πρωτοβουλία του υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου και τη συμμετοχή των δημάρχων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, όπου τέθηκαν οι βάσεις του σχεδίου αποκατάστασης. Η τοποθέτηση δύο υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στους δύο δήμους συνέβαλε σημαντικά στον καλύτερο συντονισμό με τις τοπικές αρχές.

Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης υπογραμμίζει ότι θα παραμείνει στο πλευρό των πληγέντων, με στόχο την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την επιστροφή στην κανονικότητα με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.