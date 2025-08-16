Μύκονος: Το «έκαψαν» στο γνωστό πανηγύρι της Παναγίας Τουρλιανής

Η Άνω Μερά της Μυκόνου γέμισε ασφυκτικά το βράδυ της παραμονής του Δεκαπενταύγουστου, καθώς το καθιερωμένο καλοκαιρινό πανηγύρι της Παναγίας Τουρλιανής στην πλατεία του χωριού προσέλκυσε πλήθος κόσμου, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γιορτής και διασκέδασης.

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που τα νησιά ζωντανεύουν με τα παραδοσιακά πανηγύρια, και στη Μύκονο οι κάτοικοι και οι επισκέπτες γιορτάζουν με όλη τους την ψυχή. Μικροί και μεγάλοι παρέμειναν μέχρι τα ξημερώματα σε ένα ασταμάτητο γλέντι, απολαμβάνοντας την νησιώτικη παράδοση. Η βραδιά στην Άνω Μερά αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ζωντάνιας.

Τη διασκέδαση ανέλαβαν ο ερμηνευτής Λευτέρης Καντενάσος και οι μουσικοί Γιώργος Λογοθέτης, Αντώνης Μπουκάλης, Φώτης Αλεξανδρής και Δημήτρης Αργύρης, δημιουργώντας ατμόσφαιρα που κράτησε το χορό ζωντανό καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Οι παρευρισκόμενοι σχημάτιζαν κύκλους και χόρευαν με κέφι και ενθουσιασμό, μετατρέποντας την πλατεία σε μια μεγάλη, ενωμένη παρέα.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο χορευτικός όμιλος Μαντώ, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα που θύμιζε την αυθεντική παράδοση του νησιού. Γιατί εκτός από την κοσμοπολίτικη Μύκονο, που σφύζει από νυχτερινή ζωή, υπάρχει και μια άλλη, πιο αυθεντική πλευρά, εκείνη της παράδοσης, που οι Μυκονιάτες τιμούν και διατηρούν με ευλάβεια.

Η βραδιά στην Άνω Μερά απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι το νησί δεν ζει μόνο από τη λάμψη και τη φήμη του, αλλά και από τις ρίζες και τα έθιμά του, που κρατούν ζωντανή την ψυχή της Μυκόνου.