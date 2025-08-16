Πάτρα: Θλίψη για το θάνατο 22χρονου σε τροχαίο στην Κέρκυρα – Ήταν γιος γνωστού προπονητή στίβου

Πένθος έχει σκεπάσει την Πάτρα μετά την είδηση του θανάτου του 22χρονου Ιωάννη Κουτρουμπάνου. Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Τετάρτη 13 Αυγούστου στη Δασιά της Κέρκυρας.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, ο άτυχος δικυκλιστής μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα κατέληξε, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Ο Ιωάννης ήταν γιος του καταξιωμένου προπονητή στίβου Σάκη Κουτρουμπάνου, ο οποίος έχει διατελέσει προπονητής της Παναχαϊκής και σήμερα είναι τεχνικός σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου.

Η οικογένεια Κουτρουμπάνου, ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην Πάτρα, θρηνεί την απώλειά του. Ο 22χρονος αφήνει πίσω τον πατέρα του, τη μητέρα του και δύο αδελφές.

Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει την αθλητική κοινότητα και την πόλη της Πάτρας, με δεκάδες συλλυπητήρια μηνύματα να κατακλύζουν την οικογένεια.

Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Διαβάστε επίσης