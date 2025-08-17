Κέρκυρα: Κλαρκ έπεσε στο λιμάνι και χτύπησε κρουαζιερόπλοιο

Όπως διευκρίνισαν οι αρμόδιες αρχές, οι ζημιές δεν επηρεάζουν την ασφάλεια του πλοίου

Κέρκυρα: Κλαρκ έπεσε στο λιμάνι και χτύπησε κρουαζιερόπλοιο
Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο νέο λιμάνι της Κέρκυρας, όταν ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ) βρέθηκε στη θάλασσα, στο σημείο πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής έσπευσαν άμεσα και εντόπισαν τον 59χρονο χειριστή, ο οποίος ανέφερε ότι είχε σταθμεύσει προσωρινά το μηχάνημα στην προβλήτα, όταν αυτό άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νερό.

Κατά την πτώση του, το κλαρκ ακούμπησε στο δεξί πρυμναίο τμήμα κρουαζιερόπλοιου, προκαλώντας δύο μικρές επιφανειακές φθορές. Όπως διευκρίνισαν οι αρμόδιες αρχές, οι ζημιές δεν επηρεάζουν την ασφάλεια του πλοίου.

Το ανυψωτικό ανελκύστηκε αργότερα με τη συνδρομή δύτη και τη χρήση ιδιωτικού γερανού, αφού πρώτα είχε αποπλεύσει το κρουαζιερόπλοιο.

Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, ενώ επισημαίνεται ότι δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

