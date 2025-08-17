Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ρέθυμνο: Το γεύμα του πρωθυπουργού στην Αρχαία Ελεύθερνα
Στο καφενείο «Φιλιώ» μαζί με τη σύζυγό του
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Ρέθυμνο, όπου, μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα και φίλους, απόλαυσαν το γεύμα τους στο καφενείο «Φιλιώ» στην Αρχαία Ελεύθερνα.
