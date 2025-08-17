Κέρκυρα: Βίντεο ντοκουμέντο από την πτήση «θρίλερ» - Σοκάρει στιγμιότυπο μέσα από την καμπίνα

Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν το Σάββατο (16/8) οι 250 επιβάτες πτήσης της Condor από Κέρκυρα προς Düsseldorf, όταν ο ένας κινητήρας του αεροπλάνου πήρε φωτιά, λίγα λεπτά μετά την απογείωση.

Το Boeing 757 της Condor άρχισε να βγάζει φλόγες από τον δεξί κινητήρα και ν΄ακούγονται αλλεπάλληλες εκρήξεις, λίγο μετά την απογείωση του αεροπλάνου και ενώ πετούσε σε υψόμετρο 1.500 πόδια πάνω από την Κέρκυρα.

Το βίντεο που τράβηξε ένας από τους 250 επιβάτες της πτήσης προκαλεί σοκ. «Είχαμε στολάρισμα του κινητήρα, με αποτέλεσμα να βγάλει φωτιές στην έξοδο του», σχολίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Γενικός Γραμματέας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνικών Αεροσκαφών, Κλεάνθης Τρατράς.

