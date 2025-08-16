Κινητήρας αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα έπιασε φωτιά στον αέρα - Βίντεο

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε κατά την διάρκεια πτήσης, καθώς ο κινητήρας αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα έπιασε φωτιά την ώρα που βρισκόταν στον αέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr το αεροπλάνο αναμένεται να προσγειωθεί στην ιταλική πόλη Μπρίντιζι.

Στην πτήση βρίσκονταν περίπου 250 επιβαίνοντες.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως το αεροπλάνο είχε τελικό προορισμό το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Ο κυβερνήτης ενημέρωσε πως θα φτάσει μέχρι το Μπρίντιζι με έναν κινητήρα και δεν θα επιστρέψει στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Μπρίντιζι.