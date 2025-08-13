Χάος σε πτήση της Ryanair μετά από καβγά - Όλα ξεκίνησαν από... κλάμα μωρού

Σκηνές έντασης σημειώθηκαν σε πτήση της Ryanair από το Λονδίνο προς τη Λισαβόνα, όταν ξέσπασε άγριος καβγάς ανάμεσα σε δύο επιβάτες, λόγω κλάματος ενός μωρού. Το περιστατικό έγινε στις 12 Αυγούστου, στην πτήση FR1882.

Βίντεο μέσα από το αεροπλάνο δείχνει μικρά παιδιά να κλαίνε και δεκάδες επιβάτες να φωνάζουν ταυτόχρονα. Σε ένα απόσπασμα, μια μητέρα προσπαθεί να καθησυχάσει το παιδί της λέγοντας: «Εντάξει, εντάξει. Φεύγουμε τώρα». Μπροστά της, ένας άνδρας φαίνεται να συγκρατεί κάποιον άλλον.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η ένταση κορυφώθηκε μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Λισαβόνα και κατευθυνόταν προς την πύλη. Λόγω της παρέμβασης της αστυνομίας, οι επιβάτες παρέμειναν στο αεροπλάνο για περίπου μία ώρα.

Εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε στη Daily Mail: «Το πλήρωμα της πτήσης από το Λονδίνο Στάνστεντ προς τη Λισαβόνα ζήτησε την επέμβαση της αστυνομίας, καθώς υπήρξαν δύο ταραχοποιοί. Το αεροσκάφος συναντήθηκε από τις τοπικές αρχές και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν. Η Ryanair εφαρμόζει αυστηρή πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε απρεπή συμπεριφορά και θα συνεχίσει να λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα ώστε όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος να ταξιδεύουν με ασφάλεια και σεβασμό».