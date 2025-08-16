Κέρκυρα: Σώος απεγκλωβίστηκε ο τουρίστας από το δύσβατο σημείο στην Παλαιοκαστρίτσα

Η επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού διήρκησε περίπου τρεις ώρες 

Κέρκυρα: Σώος απεγκλωβίστηκε ο τουρίστας από το δύσβατο σημείο στην Παλαιοκαστρίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός τουρίστα που το απόγευμα του Σαββάτου εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο με βράχια κάτω από το μοναστήρι, στην περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr ο τουρίστας είναι καλά στην υγεία του. Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 11 άτομα, 3 μελη της ορειβατικης ομάδας της Πυροσβεστικής και 7 ατομα της ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό προσέγγισαν τον νεαρό, και τον οδήγησαν σε ασφαλές σημείο. Επρόκειτο για μια δύσκολη επιχείρηση που ολοκληρώθηκε μετά από τρεις περίπου ώρες.

