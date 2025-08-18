Έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Μπιτσαξάκης, μέλος της ΕΤΗΠΤΑ

Ο Μάνος Μπιτσαξάκης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Ήταν επί πολλά χρόνια δραστήριο μέλος της ΕΤΗΠΤΑ (Ένωση Τεχνικών Τύπου).

Υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον χώρο του Τύπου, εργαζόμενος στις εφημερίδες Έθνος και Βραδυνή, ενώ συνταξιοδοτήθηκε ως διευθυντής παραγωγής της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 19 Αυγούστου, στις 4 μ.μ., στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου.