Τάσος Βαμβακίδης: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση - Υπέστη πνευμονική εμβολή

Ο ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» στις 14 Αυγούστου, μία μόλις ημέρα πριν τη γιορτή της Παναγίας, λόγω έντονης αδιαθεσίας.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, τα πρώτα συμπτώματα ξεκίνησαν με δυσκολία στην αναπνοή και βήχα, που συνοδεύτηκαν από επιδείνωση της κατάστασης.

Οι γιατροί διέγνωσαν οξεία πνευμονική εμβολή και ο ηθοποιός υποβάλλεται σε συνεχείς εξετάσεις και βαριά φαρμακευτική αγωγή, με αυστηρή οδηγία πλήρους ακινησίας.

Ο Βαμβακίδης είχε προγραμματίσει ταξίδι στην Παναγία Σουμελά, στον Πόντο, για προσκύνημα και αφηγήσεις με ποντιακή μουσική, το οποίο αναβλήθηκε.

Παρά την αδυναμία του να μιλήσει, ψέλλισε μόνο «Ψαλαφώ συγχώρεσιν αδέλφα», ζητώντας συγγνώμη από το κοινό, και πρόσθεσε με κόπο: «Η Παναγία με σκέπασε», κάνοντας το σταυρό του δίπλα σε μια μικρή εικονίτσα της Παναγίας Σουμελά.