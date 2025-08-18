Εριέττα Κούρκουλου Λάτση για το Birth Center: Δεχόμαστε πόλεμο - Άλλος θα είχε ήδη φαλιρήσει

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, ιδρύτρια του The Birth Center, μοιράστηκε με μία μακροσκελή ανάρτηση την εμπειρία της σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η προσπάθεια της για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου τοκετού στην Ελλάδα.

««Δουλειές στο εξωτερικό, φιλανθρωπία στην Ελλάδα», συνήθιζε να λέει ο παππούς μου. «Όποιος τα καταφέρνει εδώ είναι ήρωας», προσθέτει ο σύζυγός μου. Και τώρα καταλαβαίνω πλήρως τι εννοούν. Ένας μόνος άνθρωπος μπορεί να αμαυρώσει την προσπάθεια εκατό τίμιων ανθρώπων, ενώ η ευθυνοφοβία και η αντίσταση στην πρόοδο παραμένουν τρομακτικά υψηλές», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση καλεί όλους τους επικριτές να κάνουν τον ίδιο εξονυχιστικό έλεγχο στα δημόσια μαιευτήρια, όπου τα προβλήματα και τα λάθη που κοστίζουν ζωές συχνά παραμένουν αθέατα. Παράλληλα, ζητά συγγνώμη από την ομάδα της, από τις γυναίκες που απογοητεύτηκαν και από τον γιο της για τις προσωπικές θυσίες που απαιτήθηκαν για να υπερασπιστεί το όραμά της.

«Εμείς στο τέλος θα τα καταφέρουμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας και τότε θα παρακαλάτε για μια φωτογραφία δίπλα μου», καταλήγει.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Εριέτας Κούρκουλου

Τώρα που αντιλαμβάνομαι ότι στην Ελλάδα, ένας κομπλεξικός, άνθρωπος μπορεί να σβήσει την υπεράνθρωπη προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων. Τώρα που καταλαβαίνω το μέγεθος της ευθυνοφοβίας που επικρατεί στην χώρα μας και την τρομακτική αντίσταση που υπάρχει στην πρόοδο.

Πήγαμε να κάνουμε κάτι καλό για της γυναίκες (πλούσιοι δεν θα γίνουμε από ένα κέντρο τοκετού). Όνειρό μας να αλλάξει η αντιμετώπιση των μαμάδων και των μωρών τους στην Ελλάδα. Και τι έχουμε καταφέρει;

Να πληρώνουμε τρεις μήνες τώρα μισθοδοσίες χωρίς να έχουμε ξεκινήσει την λειτουργία μας (άλλος θα είχε φαλιρίσει), να δεχόμαστε συνεχόμενο πόλεμο από παντού και κυρίως από άνθρωπο του χώρου των μαιών πράγμα που δεν το χωράει ο νους μου και να αναγκαζόμαστε να «κρεμάσουμε» τις γυναίκες που θα ερχόντουσαν να γεννήσουν μαζί μας τον Αύγουστο, γιατί ακόμα δεν μας έχουν δώσει άδεια λειτουργίας.

Καλώ όλους τους υπεύθυνους λοιπόν που αμφισβητούν αυτό που κάνουμε, τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλά μας που υπάρχουν μόνο στο εξωτερικό, να πάνε να κάνουν τον ίδιο εξονυχιστικό έλεγχο στα μαιευτήρια. Να πάνε να δείξουν και εκεί το δήθεν ενδιαφέρον τους για τις μαμάδες και τα μωρά.

Εκεί που τον Αύγουστο γεμίζουν οι μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών γιατί προγραμματίζουν τοκετούς με βάση τις διακοπές τους. Εκεί που γίνονται λάθη που κοστίζουν ζωές - εκεί που αυτά που γίνονται δεν βγαίνουν ποτέ προς τα έξω. Εκεί που αρπάζουν τα μωρά από τις μητέρες τους χωρίς εξήγηση και τα πλακώνουν στα ξένα γάλατα και τις αντιβιώσεις. Όταν πάνε ΚΑΙ από εκεί μια βόλτα, θα τους περιμένω με χαρά και στο The Birth Center να απαντήσω σε ότι επιπλέον θέλουν.

Ένα συγγνώμη στην ομάδα μου που δεν έκανε φέτος διακοπές. Ένα συγγνώμη στις γυναίκες που απογοητεύσαμε και ένα συγγνώμη στον γιο μου που έχασα το πρώτο του κολύμπι γιατί ούρλιαζα στα τηλέφωνα για χάρη αυτών των προβληματικών ανθρώπων που εκμεταλλεύονται την δήθεν δύναμή τους.

Εμείς στο τέλος θα τα καταφέρουμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας και τότε θα παρακαλάτε για μια φωτογραφία δίπλα μου ?».