Χανιά: Από Σουδάν και Αίγυπτο οι δύο συλληφθείς διακινητές μεταναστών που διασώθηκαν στη Γαύδο

Σήμερα το πρωί (18/08), ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Χανίων, της Παλαιόχωρας, της Χώρας Σφακίων, της Αγίας Γαλήνης και των Καλών Λιμένων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, για την ύπαρξη μίας λέμβου με αλλοδαπούς, νότια της Γαύδου.

Oι 58 αλλοδαποί (εκ των οποίων 48 άνδρες και 8 ανήλικοι) περισυλλέγησαν από ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε ένα Περιπολικό Πλοίο του Λιμενικού, το οποίο τους μετέφερε με ασφάλεια στη Χώρα Σφακίων.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας της Αγυιάς Χανίων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 32 και 19 ετών, (1 υπήκοος Αιγύπτου και 1 υπήκοος Σουδάν αντίστοιχα), για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση, συναυτουργία και έκθεση, αφού αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές που τους μετέφεραν έναντι χρηματικής αμοιβής από το Τομπρούκ της Λιβύης, με προορισμό την Ελλάδα.