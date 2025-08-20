Καλαμπάκα: Θανατηφόρα σύγκρουση δίκυκλου με αυτοκίνητο - Δείτε εικόνες
Το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στο δικυκλιστή συνέβη στο δρόμο προς την Αύρα Καλαμπάκας
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (198) στο δρόμο προς την Αύρα Καλαμπάκας, μεταξύ ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου και ενός δικύκλου.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη του δικύκλου, ο οποίος εντοπίστηκε στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις του.
Ο άτυχος δικυκλιστής ήταν περίπου 45 ετών, ενώ ο οδηγός του Ι.Χ. είναι νεαρής ηλικίας, σύμφωνα με το ekalampaka.gr.
Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο, κατέβαλαν απέλπιδες προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ekalampaka.gr, το δίκυκλο φέρεται να μην είχε επαρκή φωτισμό.
Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.