Καλαμπάκα: Θανατηφόρα σύγκρουση δίκυκλου με αυτοκίνητο - Δείτε εικόνες

Ο δικυκλιστής έχασε τη ζωή του στο τροχαίο.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (198) στο δρόμο προς την Αύρα Καλαμπάκας, μεταξύ ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου και ενός δικύκλου.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη του δικύκλου, ο οποίος εντοπίστηκε στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άτυχος δικυκλιστής ήταν περίπου 45 ετών, ενώ ο οδηγός του Ι.Χ. είναι νεαρής ηλικίας, σύμφωνα με το ekalampaka.gr.

Το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στη σύγκρουση. ekalampaka.gr

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο, κατέβαλαν απέλπιδες προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον οδηγό του δίκυκλου. ekalampaka.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekalampaka.gr, το δίκυκλο φέρεται να μην είχε επαρκή φωτισμό.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

