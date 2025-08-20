Τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην εθνική Πύργου - Κυπαρισσίας: Νεκρός 75χρονος

Βαρύς ήταν για ακόμη μια φορά ο φόρος αίματος στην άσφαλτο.

Ένας ηλικιωμένος άντρας περίπου 75 ετών βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το πρωί της Τετάρτης λίγο πριν τις εννέα το πρωί, στην Ε.Ο. Πύργου - Κυπαρισσίας, στο ύψος του Καλού Νερού, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αυτοκίνητο που οδηγούσε με κατεύθυνση προς τη Ζαχάρω, εξετράπη της πορείας του - υπό συνθήκες που ερευνώνται - και προσέκρουσε πάνω σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Το σώμα του εκτινάχθηκε από τη θέση του οδηγού στο δεξί πίσω παράθυρο, όπου και εγκλωβίστηκε.

Χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κυπαρισσίας για τον απεγκλωβισμό του.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Κυπαρισσίας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

