Συναγερμός στο Λιμενικό για την εξαφάνιση 12χρονου και 20χρονου που έκαναν ψαροντούφεκο
Θρίλερ το βράδυ της Τετάρτης στη Χαλκιδική
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού στο Παλιούρι Χαλκιδικής για τον εντοπισμό ενός 12χρονου και ενός 20χρονου ρωσικής καταγωγής, οι οποίοι είχαν μεταβεί για ψαροντούφεκο και δεν επέστρεψαν.
Μετά την ενημέρωση των Αρχών από τους οικείους τους, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης κινητοποίησε δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα όχημα από ξηράς, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, που «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό τους.
Στο σημείο επικρατούν άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στην Αγία Παρασκευή για εξαφάνιση 13χρονης
21:08 ∙ LIFESTYLE
Δούκισσα Νομικού: Έκανε πρώτη φορά rafting με τα παιδιά της στην Αμερική
21:05 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Στο Telekom Center Athens ο Καραλής, αποθεώθηκε από τον κόσμο
19:00 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Σαν σήμερα, η πιο ηρωική μάχη όλων των εποχών
23:47 ∙ LIFESTYLE