Ρομά καίνε καλώδια δίπλα στις γραμμές του προαστιακού - Έχει γίνει καθημερινότητα λένε κάτοικοι

Ακόμη μια φορά «χτύπησαν» Ρομά προκαλώντας την αναστάτωση των κατοίκων αλλά και την κινητοποιήση των Αρχών. Παραμονή Δεκαπενταύγουστου προκάλεσαν μεγάλη πυρκαγιά καίγοντας καλώδια δίπλα στις γραμμές του Προαστιακού στον Ασπρόπυργο.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιήθηκαν και περισσότεροι από 150 επιβάτες αναγκάστηκαν να φτάσουν στον προορισμό τους με τεράστια καθυστέρηση. Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων στο STAR τέτοια περιστατικά αποτελούν πλέον καθημερινότητα στην περιοχή.

Σε ακόμη ένα βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το STAR φαίνεται κι άλλη φωτιά που έχει προκληθεί από Ρομά δίπλα στις γραμμές. Drone του ΟΣΕ μάλιστα έχει καταγράψει αρκετούς Ρομά να ξεφορτώνουν από ένα φορτηγό σκουπίδια και μπάζα.

Μόνο κατά την διάρκεια του φετινού Ιουλίου έχουν καταγραφεί 60 περιστατικά κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές

