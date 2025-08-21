Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Φθηνή αντιπολίτευση στα αποκαϊδια

Ελεύθερος Τύπος: Τα 15 SOS για επιδοτήσεις έως 50%

Η Καθημερινή: «Κόκκινη κάρτα» σε ΜΚΟ

Τα Νέα: Συντάξεις - Τέσσερις ανατροπές

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου

Διαβάστε επίσης

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοιτητική στέγη: Χρυσάφι πληρώνουν οι γονείς για λίγα τετραγωνικά

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τέσσερις μεγάλες ανατροπές το 2026 - Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδιαφυγή: Πάνω από 100 παραβάσεις και «λουκέτα» σε τουριστικούς προορισμούς μέσα σε μία εβδομάδα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία: Κακουργηματικές διώξεις σε δύο ιερείς και επιχειρηματίες για υπεξαίρεση και ξέπλυμα

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμαίνονται τα σενάρια για τον Αλέξη Τσίπρα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Διαρρήκτες «βάζουν στο μάτι» σπίτια αδειούχων - Καρέ καρέ η δράση τους

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: - Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές σε δικαιούχους

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ανησυχία από την κατολίσθηση - Τι προβλέπουν οι ειδικοί και ο ρόλος των σεισμών

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια χωρίς τέλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιες πυρόπληκτες περιοχές απαλάσσονται από την καταβολή του για τρία έτη

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο αυγουστιάτικος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:55ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Ο ΓΓ Γκουτέρες ζητά άμεση εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου

05:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στέλνει αμφίβια αρμάδα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας - Χιλιάδες πεζοναύτες

05:07ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Φρανκ Κάπριο: Γνωστός ως «ο πιο ευγενικός δικαστής του κόσμου»

04:41ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Αμνηστεία κατά κυβέρνησης Τραμπ- Χρησιμοποιεί ΤΝ για να παρακολουθεί μετανάστες - φοιτητές

04:19ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Σχέδιο διαφυγής στην Αργεντινή από τον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου

03:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Δολοφονήθηκε τραγουδιστής που εξυμνούσε εμπόρους ναρκωτικών - Τα μπλεξίματα με τα καρτελ

03:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Βανς ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει το κύριο βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια χωρίς τέλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο αυγουστιάτικος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42

05:07ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Φρανκ Κάπριο: Γνωστός ως «ο πιο ευγενικός δικαστής του κόσμου»

05:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στέλνει αμφίβια αρμάδα στα ανοιχτά της Βενεζουέλας - Χιλιάδες πεζοναύτες

21:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Ξανά αύριο στο Δρομοκαΐτειο - Τι ισχύει για το εξιτήριο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ανησυχία από την κατολίσθηση - Τι προβλέπουν οι ειδικοί και ο ρόλος των σεισμών

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

20:25ΕΛΛΑΔΑ

SOS από την εμφάνιση λαγοκέφαλων στη Σαλαμίνα: Ειδικός εξηγεί πόσο απειλητικά είναι τα τοξικά ψάρια και αν μπορούν να πολλαπλασιαστούν

18:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος σε club στο κέντρο της Αθήνας: 19χρονη καταγγέλλει απόπειρα βιασμού - Η εμπλοκή αστυνομικού και ο σεσημασμένος Αλβανός μποξέρ

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναθερμαίνονται τα σενάρια για τον Αλέξη Τσίπρα

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Δέος: Επιστήμονες επιβεβαιώνουν πως δυο από τα θαύματα του Ιησού συνέβησαν πραγματικά

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά αλιευτικά αλωνίζουν στο Αιγαίο και «καταστρέφουν τον βυθό» - Φοβούνται να βγουν για ψάρεμα οι Έλληνες, περιστατικό με το Λιμενικό

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Συγκινητικό βίντεο με κατοίκους να αποχαιρετούν τους τουρίστες κάνοντας… βουτιές στο λιμάνι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τέσσερις μεγάλες ανατροπές το 2026 - Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

22:47LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει φορώντας ημιδιάφανο φόρεμα με θέα τη θάλασσα – Φωτογραφίες

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Διαρρήκτες «βάζουν στο μάτι» σπίτια αδειούχων - Καρέ καρέ η δράση τους

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συνελήφθη 22χρονος για βιασμό 66χρονης - «Ήμουν συναισθηματικά φορτισμένος γιατί χώρισα»

21:23LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο - Περιμένει τη γνωμάτευση των γιατρών

20:06LIFESTYLE

Η Σοφία Κουρτίδου χειρουργήθηκε εσπευσμένα: «Να ακούτε πάντα το σώμα σας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ