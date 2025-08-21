Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Φθηνή αντιπολίτευση στα αποκαϊδια
Ελεύθερος Τύπος: Τα 15 SOS για επιδοτήσεις έως 50%
Η Καθημερινή: «Κόκκινη κάρτα» σε ΜΚΟ
Τα Νέα: Συντάξεις - Τέσσερις ανατροπές
