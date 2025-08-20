«Παικταράς Ρενάτο αλλά με ρίσκο» για Παναθηναϊκό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (20/08).
Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Σάντσες από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τη μορφή του δανεισμού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. «Παικταράς Ρενάτο αλλά με ρίσκο» είναι η αναφορά του Τύπου λόγω των πολλών μυϊκών τραυματισμών του παίκτη.
Από εκεί και πέρα, «Ελίασον; Παρών» στην ΑΕΚ, μια και ο Σουηδός αναμένεται να πάρει τη θέση του τραυματία Περέιρα στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει των «μαχών» με την Άντερλεχτ για τα play offs του Conference League.
