Champions League: «Πάρτι» της Μπριζ με… σερβιτόρο Τζόλη, μεγάλα «διπλά» και για Πάφο, Καραμπάγκ

Ο Χρήστος Τζόλης έδωσε δύο ασίστ στα πρώτα 7 λεπτά κι η Μπριζ νίκησε 3-1 τη Ρέιντζερς στη Σκωτία, κάνοντας καθοριστικό βήμα πρόκριση στη League Phase του Champions League – Προβάδισμα και για τις Πάφο, Καραμπάγκ μετά τις εκτός έδρας νίκες τους.

Newsbomb

Champions League
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ημέρα φιλοξενούμενων ήταν η πρώτη των playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, καθώς και στα τρία ματς της βραδιάς νίκησαν οι φιλοξενούμενοι.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Champions League:

Τρίτη 19 Αυγούστου

  • Φερεντσβάρος - Καραμπάγκ 1-3
  • Ερυθρός Αστέρας - Πάφος 1-2
  • Ρέιντζερς - Μπριζ 1-3

Τετάρτη 20/8

  • 22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Στουρμ Γκρατς (CosmoteSport8HD)
  • 22:00 Σέλτικ - Καϊράτ Αλμάτι (CosmoteSport3HD)
  • 22:00 Βασιλεία - Κοπεγχάγη (CosmoteSport7HD)
  • 22:00 Φενερμπαχτσέ - Μπενφίκα (CosmoteSport2HD)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Πάρτι» της Μπριζ με… σερβιτόρο Τζόλη, μεγάλα «διπλά» και για Πάφο, Καραμπάγκ

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό - Τουλάχιστον 70 νεκροί

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ θέλει την απελευθέρωση όλων των ομήρων – «Βρισκόμαστε στην τελική φάση εναντίον της Χαμάς»

23:35ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρουά ματ;

23:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Πρέπει να παίξουμε όπως στο σκάκι: πολύ έξυπνα σε κάθε κίνηση» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Θεόπετρα – Άυρα - Νεκρός 50χρονος

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ευτύχης Μπιτσάκης: Το συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατό του

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε το κοριτσάκι 6 ετών που πριν 12 ημέρες είχε φτάσει στην Λαμπεντούζα

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Αν τερματίσω τον πόλεμο στην Ουκρανία μπορεί να πάω στον Παράδεισο»

23:01ΕΛΛΑΔΑ

OΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή» λίστα με πάνω από 100 ΑΦΜ - Ξεκινούν οι δεσμεύσεις

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος Ηλείας: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε κανάλι - Ένας τραυματίας

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: «Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ τόσο ενωμένη»

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: «Τρελή» πορεία ΙΧ, κινείτο επί ώρα στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό – Δείτε βίντεο

22:46ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Ξεκίνημα στη νέα σεζόν, παρουσία Αγγελόπουλου – Με Μπάρτλεϊ η πρώτη προπόνηση

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο σπουδαίος ακαδημαϊκός Ευτύχης Μπιτσάκης - Το τεράστιο έργο του και η πολιτική του δράση

22:43WHAT THE FACT

Τι χρώμα πρέπει να έχουν τα δόντια σας; Οδοντοτεχνίτης αποκαλύπτει τα μυστικά

22:33LIFESTYLE

Ρία Ελληνίδου: Ποζάρει με μπικίνι και «κολάζει» τους followers τους

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Ρούτε για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας υποδυόταν τον Τζάστιν Μπίμπερ και ξόδεψε 10.000 δολάρια σε κλαμπ στο Λας Βέγκας

22:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (19/8/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας από το 2027 - Οι μεγάλοι χαμένοι

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε το κοριτσάκι 6 ετών που πριν 12 ημέρες είχε φτάσει στην Λαμπεντούζα

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Θεόπετρα – Άυρα - Νεκρός 50χρονος

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο σπουδαίος ακαδημαϊκός Ευτύχης Μπιτσάκης - Το τεράστιο έργο του και η πολιτική του δράση

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Αν τερματίσω τον πόλεμο στην Ουκρανία μπορεί να πάω στον Παράδεισο»

23:01ΕΛΛΑΔΑ

OΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή» λίστα με πάνω από 100 ΑΦΜ - Ξεκινούν οι δεσμεύσεις

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κραύγαζε σαν «δαιμονισμένος» στη λιτανεία του Αγίου Γερασίμου - Βίντεο

21:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν καύσωνα βαρβάτο - Το «αλλά» Χατζηγρίβα που φέρνει ανατροπή

17:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παγκόσμια ανησυχία: Εντοπίστηκε γιγάντια τρύπα στον Ήλιο - Τι σημαίνει για τη Γη

21:52LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Σε αμόκ ο 28χρονος δολοφόνος, έσπασε τη λάμα του πρώτου μαχαιριού πάνω στη 47χρονη και έβγαλε το δεύτερο

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με ασθενοφόρο στο Γουδή: Η στιγμή που το όχημα τουμπάρει στη μέση του δρόμου

21:25LIFESTYLE

Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε γυμνή τη Σίσσυ Τουμάση

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε γνωστή αλυσίδα αρτοσκευασμάτων στο Μαρούσι

13:48ΚΟΣΜΟΣ

String, string, πού είναι τα string σας; Γιατί πλέον οι γυναίκες θέλουν τα μαγιό τους μικροσκοπικά

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

23:35ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρουά ματ;

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Πλατανιά: Τον παρέσυρε με το ΙΧ και τον πέταξε μέτρα μακριά – Βίντεο ντοκουμέντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ