Champions League: «Πάρτι» της Μπριζ με… σερβιτόρο Τζόλη, μεγάλα «διπλά» και για Πάφο, Καραμπάγκ
Ο Χρήστος Τζόλης έδωσε δύο ασίστ στα πρώτα 7 λεπτά κι η Μπριζ νίκησε 3-1 τη Ρέιντζερς στη Σκωτία, κάνοντας καθοριστικό βήμα πρόκριση στη League Phase του Champions League – Προβάδισμα και για τις Πάφο, Καραμπάγκ μετά τις εκτός έδρας νίκες τους.
Ημέρα φιλοξενούμενων ήταν η πρώτη των playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, καθώς και στα τρία ματς της βραδιάς νίκησαν οι φιλοξενούμενοι.
Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Champions League:
Τρίτη 19 Αυγούστου
- Φερεντσβάρος - Καραμπάγκ 1-3
- Ερυθρός Αστέρας - Πάφος 1-2
- Ρέιντζερς - Μπριζ 1-3
Τετάρτη 20/8
- 22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Στουρμ Γκρατς (CosmoteSport8HD)
- 22:00 Σέλτικ - Καϊράτ Αλμάτι (CosmoteSport3HD)
- 22:00 Βασιλεία - Κοπεγχάγη (CosmoteSport7HD)
- 22:00 Φενερμπαχτσέ - Μπενφίκα (CosmoteSport2HD)
