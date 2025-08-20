Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: «Ασπίδα» στους εργαζόμενους (μέσω ΔΥΠΑ) άνω των 65 ετών
Ελεύθερος Τύπος: Αποφάσεις για 300.000 ενστάσεις
Η Καθημερινή: Αδειάζουν από φοιτητές τα ΑΕΙ
Τα Νέα: Πικρά μαθήματα ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου
Διαβάστε επίσης
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:04 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι οργανώνουν συνάντηση
03:38 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νιγηρία: 13 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε τζαμί
01:57 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Φρίκη στο Μεξικό: Έξι κεφάλια βρέθηκαν σε δρόμο
23:35 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Ρουά ματ;
20:33 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας από το 2027 - Οι μεγάλοι χαμένοι
21:52 ∙ LIFESTYLE
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος