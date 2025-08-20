Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: «Ασπίδα» στους εργαζόμενους (μέσω ΔΥΠΑ) άνω των 65 ετών

Ελεύθερος Τύπος: Αποφάσεις για 300.000 ενστάσεις

Η Καθημερινή: Αδειάζουν από φοιτητές τα ΑΕΙ

Τα Νέα: Πικρά μαθήματα ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας

06:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Αιτήσεις σε δήμους και περιφέρειες για ανέργους άνω των 55 ετών - 35.000 θέσεις εργασίας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

05:28ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Αναστέλλονται με απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου έρευνες σε βάρος εν ενεργεία προέδρου

04:53ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Άρση της κατ’ οίκον κράτησης για τον πρώην πρόεδρο Ουρίμπε

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: 67χρονος εκτελέστηκε μετά από 42 χρόνια στη φυλακή - Είχε απαγάγει και δολοφονήσει 24χρονη

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι οργανώνουν συνάντηση

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: 13 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε τζαμί

03:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικά πυρά στοίχισαν τη ζωή σε γυναίκα στη Νικόπολη

02:49ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μαζική κινητοποίηση εφέδρων - 60.000 αναμένεται να λάβουν φύλλα πορείας

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Διπλωματικές επαφές Συρίας - Ισραήλ για εξομάλυνση των σχέσεων

01:57ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Έξι κεφάλια βρέθηκαν σε δρόμο

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκρός από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ρίξει το Ισραήλ τον Ιούνιο

01:06ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Σε ανησυχητική έξαρση η σεξουαλική βία ως τακτική πολέμου

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Όρμπαν συζήτησαν για την Ουκρανία και πιθανή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι στη Βουδαπέστη

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ζητά την επιστροφή από τις ΗΠΑ 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Πάρτι» της Μπριζ με… σερβιτόρο Τζόλη, μεγάλα «διπλά» και για Πάφο, Καραμπάγκ

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό - Τουλάχιστον 70 νεκροί

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ θέλει την απελευθέρωση όλων των ομήρων – «Βρισκόμαστε στην τελική φάση εναντίον της Χαμάς»

23:35ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρουά ματ;

20:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας από το 2027 - Οι μεγάλοι χαμένοι

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο σπουδαίος ακαδημαϊκός Ευτύχης Μπιτσάκης - Το τεράστιο έργο του και η πολιτική του δράση

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κραύγαζε σαν «δαιμονισμένος» στη λιτανεία του Αγίου Γερασίμου - Βίντεο

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με ασθενοφόρο στο Γουδή: Η στιγμή που το όχημα τουμπάρει στη μέση του δρόμου

21:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν καύσωνα βαρβάτο - Το «αλλά» Χατζηγρίβα που φέρνει ανατροπή

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:52LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Αναγνωστόπουλος

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Αν τερματίσω τον πόλεμο στην Ουκρανία μπορεί να πάω στον Παράδεισο»

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: 67χρονος εκτελέστηκε μετά από 42 χρόνια στη φυλακή - Είχε απαγάγει και δολοφονήσει 24χρονη

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Σε αμόκ ο 28χρονος δολοφόνος, έσπασε τη λάμα του πρώτου μαχαιριού πάνω στη 47χρονη και έβγαλε το δεύτερο

17:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παγκόσμια ανησυχία: Εντοπίστηκε γιγάντια τρύπα στον Ήλιο - Τι σημαίνει για τη Γη

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Βαμπίρ του Ντίσελντορφ: H ιστορία του δολοφόνου που σκότωνε για πλάκα - Τι είπε πριν την εκτέλεσή του

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη στο «λιμάνι της ακολασίας» στη Νάπολη - Πώς ξαναγράφει τη ρωμαϊκή ιστορία

17:08WHAT THE FACT

Αυτή η απάτη σε ΑΤΜ έχει ξεγελάσει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη - Πώς να την αποφύγετε

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος για το επίδομα «βαρέων και ανθυγιεινών» στους υπαλλήλους της Βουλής  - Ποια κόμματα ψήφισαν «ΝΑΙ»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε το κοριτσάκι 6 ετών που πριν 12 ημέρες είχε φτάσει στην Λαμπεντούζα

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Η στιγμή που τουρίστρια αρπάζει 14χρονη «πορτοφολού» από την κοτσίδα - Την κράτησε μέχρι να την συλλάβει η αστυνομία

15:07WHAT THE FACT

Το μυστήριο του χειρογράφου Voynich: Το βιβλίο που κανείς δεν κατάφερε να διαβάσει για 500 χρόνια

16:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτό είναι το δυστοπικό μέλλον της ανθρωπότητας: Ρομπότ θα γεννά... μωρά το 2026!

