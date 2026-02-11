Steadfast Dart 2026: Η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ

Η άσκηση Steadfast Dart 2026, η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ για φέτος, διεξάγεται σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη. Η άσκηση σηματοδοτεί τη δεύτερη ανάπτυξη της Δύναμης Αντίδρασης των Συμμάχων (ARF), δοκιμάζοντας την ετοιμότητα και τη συνοχή της Συμμαχίας σε ένα σενάριο προσομοιωμένης σύγκρουσης με έναν αντίπαλο παρόμοιων δυνατοτήτων (near-peer adversary).

Η Steadfast Dart έχει σχεδιαστεί για να επιδείξει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να αναπτύσσεται ταχέως και να διεξάγει σύνθετες επιχειρήσεις σε όλα τα πεδία. Η Υπηρεσία Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ (NCIA) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση της άσκησης, διασφαλίζοντας ότι οι Διοικήσεις, οι Δυνάμεις και τα Έθνη του ΝΑΤΟ είναι εξοπλισμένα με συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριών (CIS) που είναι διαλειτουργικά, ασφαλή και αναπτύξιμα.

Σχετικά με τη στρατηγική πρόθεση της άσκησης, ο Ιταλός Στρατηγός Nicola Mandolesi δήλωσε ότι «με αυτή την άσκηση, το ΝΑΤΟ δείχνει την ικανότητα να κινείται γρήγορα από το νότο προς το βορρά και από τη δύση προς την ανατολή»

Η Steadfast Dart 2026 αποτελεί την πρώτη ανάπτυξη της ARF εντός της περιοχής ευθύνης της Διακλαδικής Διοίκησης Συμμαχικών Δυνάμεων στο Brunssum (JFC Brunssum), η οποία ηγείται της άσκησης.

Επιχειρήσεις σε Πολλαπλά Πεδία

Η άσκηση δοκιμάζει και επιδεικνύει τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ σε πολλαπλά πεδία (multi-domain): ενσωματώνοντας επιχειρήσεις σε ξηρά, αέρα, θάλασσα, διάστημα, κυβερνοχώρο και δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων. Για την NCIA, μια βασική συμβολή είναι η παροχή συνδεσιμότητας πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR) μέσω διαφόρων πηγών δεδομένων, είτε πρόκειται για αισθητήρες στην ξηρά είτε για δορυφόρους σε τροχιά. Η δυνατότητα σύνθεσης πληροφοριών σε μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα είναι κομβικής σημασίας για την επίγνωση της κατάστασης και την ενδυνάμωση αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις.

Spain is contributing around 1,500 ?? personnel across land, sea, air, space and special operations to #SteadfastDart26, NATO’s largest multi-domain exercise in 2026.



Deployment is already underway, showcasing #NATO's ability to deploy rapidly and operate together.



Read more ?… pic.twitter.com/1imeU5Euif

— NATO Allied Joint Force Command Brunssum - JFCBS (@NATOJFCBS) January 26, 2026



«Πέρυσι, η Steadfast Dart περιέλαβε την πρώτη ανάπτυξη της νέας Δύναμης Αντίδρασης των Συμμάχων του ΝΑΤΟ, αποδεικνύοντας την ικανότητα των Επιχειρήσεων της Συμμαχικής Διοίκησης να ανταποκρίνονται άμεσα σε μια αναδυόμενη απειλή για τη Συμμαχία μας», δήλωσε ο Στρατηγός Alexus G. Grynkewich, Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR). «Η φετινή άσκηση βασίζεται σε αυτή την επιτυχία και θα αναδείξει εκ νέου την ανταποκρισιμότητα του ΝΑΤΟ, καθώς και την ισχύ του, σε μια από τις πλέον ορατές ασκήσεις του ΝΑΤΟ για φέτος.»

Πρωταγωνιστικός ρόλος για την οικοδέσποινα Γερμανία

Η εφημερίδα Bild αναφέρει ότι η Γερμανία έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στους ελιγμούς. Περισσότεροι από 10.000 στρατιώτες έχουν ήδη αναπτυχθεί σε γερμανικό έδαφος για τον σκοπό αυτό.

Το σχέδιο της άσκησης περιλαμβάνει τη συμμετοχή 17 πλοίων, περίπου 20 αεροσκαφών και σχεδόν 1.500 τεμαχίων βαρέος εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης, πυραυλικών συστημάτων και στρατιωτικών οχημάτων μεταφοράς.

Ο ίδιος τόνισε ότι η άσκηση Steadfast Dart έχει ως στόχο να καταδείξει σαφώς τον ρόλο της Γερμανίας ως βασικό πυλώνα της αμυντικής δομής της Συμμαχίας.

Συμμετοχή και Φάσεις

Η άσκηση διεξάγεται σε δύο φάσεις:

Φάση ανάπτυξης: Ξεκίνησε τον Ιανουάριο.

Φάση εκπαίδευσης: Ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2026.

Συμμετέχουν περίπου 10.000 άτομα από 11 έθνη, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ARF από τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ισπανία και την Τουρκία, μαζί με το Βέλγιο, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Exercise #SteadfastDart26 is underway across Central Europe: 10,000 troops from 11 Allies are testing #NATO readiness across all domains.



NCIA provides secure and interoperable CIS, enabling real time situational awareness and multi-domain operations: https://t.co/wqnrPtv2NE pic.twitter.com/sfWbmJOSmf

— NCIA (@NCIAgency) February 4, 2026



Τι βλέπουν οι Κινέζοι

Εντύπωση πάντως προκαλεί η ερμηνεία που Κινέζοι αναλυτές του military.cnr.cn δίνουν στην μη συμμετοχή των ΗΠΑ στην συγκεκριμένη άσκηση. Όπως τονίζεται σε ανάλυση κινεζικού think tank «θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Steadfast Dart 2026 διεξάγεται σε μια ευαίσθητη στιγμή, καθώς έχουν προκύψει σοβαρές διαφωνίες εντός του ΝΑΤΟ για το θέμα της Γροιλανδίας. Οι ΗΠΑ επιμένουν στην ενίσχυση του ελέγχου τους πάνω στο νησί, μη αποκλείοντας ακόμη και τη χρήση στρατιωτικών μέσων. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προειδοποιήσει σαφώς ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να καταλάβουν βίαια τη Γροιλανδία θα μπορούσε να θέσει το ΝΑΤΟ σε κίνδυνο διάλυσης. Πρόσφατα, η Γερμανία, η Σουηδία, η Γαλλία και η Νορβηγία επιβεβαίωσαν την αποστολή στρατιωτικού προσωπικού στη Γροιλανδία για την ενίσχυση της παρουσίας τους εκεί. Σημειώνει δε περαιτέρω ότι, υπό τον φόβο των Ευρωπαίων ότι τα συμφέροντά τους ενδέχεται να υπονομευτούν από τις ΗΠΑ, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη επιδιώκουν να «δείξουν τους μύες τους» μέσω αυτής της άσκησης, προκειμένου να δοκιμάσουν τις στρατηγικές αντοχές της Ουάσιγκτον.

Διαβάστε επίσης