Η ελευθερία του λόγου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η… απειλή

Έγινε πολύς λόγος για τη δήθεν επιχείρηση φίμωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου σε ένα δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια του briefing.

Η αλήθεια όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες και όσο κι αν βιάστηκαν να κατηγορήσουν ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ξεκίνησαν ξαφνικά να κόπτονται για την ελευθερία του Τύπου, τον Παύλο Μαρινάκη, γεγονός είναι ότι το μόνο που έκανε είναι να μην επιτρέψει να αλλοιωθούν τα όσα είπε.

Ο εν λόγω δημοσιογράφος-πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλησε να βάλει στο στόμα του Παύλου Μαρινάκη αναφορές που δεν έκανε ποτέ σχετικά με τον τρόπο δράσης του Λιμενικού στην περίπτωση του τραγικού δυστυχήματος της Χίου. Άλλο πράγμα η ενημέρωση των πολιτών, άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο το να λες ότι το Λιμενικό σκοτώνει. Ελευθερία του λόγου δεν σημαίνει ασυδοσία, έχει όρια και κανόνες και μια βασική προϋπόθεση: τον σεβασμό.

Τώρα στο κατά πόσο είναι απειλή το να επικαλείται κάποιος το δικαίωμα που έχει για να αντιμετωπίσει εξόφθαλμες πρακτικές διαστρέβλωσης, ας απαντήσουν οι θιασώτες της ελευθερίας του Τύπου που παρεμβαίνουν μόνο όταν το θέμα αφορά… άλλους.