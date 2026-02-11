10 χρόνια από την τραγωδία με 3 νεκρούς του Agusta Bell στην Κίναρο

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (11/02) από την πολύνεκρη τραγωδία στην Κίναρο, όπου τρεις αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους δυτικά της Λέρου κατά τη διάρκεια άσκησης με ελικόπτερο.

Οι υποπλοίαρχοι Πανανάς Κωνσταντίνος και Τουλίτσης Αναστάσιος και ο μηχανικός ανθυπασπιστής Ευαγγέλου Ελευθέριος ήταν το πλήρωμα του μοιραίου ελικοπτέρου τύπου Agusta Bell 212 «ΠΝ-28» του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο είχε απονηωθεί από τη φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς», στο πλαίσιο της άσκησης «ΑΣΤΡΑΠΗ».

Το Agusta Bell έκανε νυχτερινή πτήση επιφάνειας σε χαμηλό ύψος. Η τελευταία φορά που το ελικόπτερο έδωσε στίγμα ήταν όταν βρισκόταν στο ύψος της νησίδας Κινάρου, στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσων, δυτικά της Καλύμνου και της Λέρου και ανατολικά της Αμοργού.

Δεν υπήρξε καμιά επικοινωνία από την πλευρά του ελικοπτέρου. Το ύψος του ελικοπτέρου ήταν στα 400 πόδια. Οι άτυχοι πιλότοι δεν πρόλαβαν κατά την πτώση να ενεργοποιήσουν το σύστημα εντοπισμού.

Η πρώτη που είχε εντοπίσει τα συντρίμμια του ελικοπτέρου ήταν η μοναδική κάτοικος του νησιού, η κυρά Ειρήνη, η οποία και ειδοποίησε τις Αρχές.

Το χρονικό της τραγωδίας

01:48: Το ελικόπτερο Agusta Bell 212 ΠΝ-28 απονηώθηκε από την φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς για νυχτερινή πτήση. Αποστολή του πληρώματος του ελικοπτέρου στο πλαίσιο της άσκησης «Αστραπή» ο εντοπισμός στόχος επιφανείας, δηλαδή πολεμικών πλοίων που για το σενάριο της άσκησης θεωρούνται «εχθρικά».

02:45: Απώλεια ίχνους και απώλεια επικοινωνιών με το ελικόπτερο Agusta Bell 212 με τον κωδικό αριθμό ΠΝ-28.

04:40: Εντοπισμός θερμικού ίχνους από το ελικόπτερο ΠΝ-56, οργανικό ελικόπτερο της φρεγάτας Σπέτσαι.

07:01: Οπτικός εντοπίστηκαν συντρίμμια από το ΠΝ-56 και από τα δύο Super Puma που είχαν απογειωθεί από Χίο και από Ρόδο για έρευνα και διάσωση.

11:00: Ανακοινώθηκε ανεπίσημα πώς εντοπίστηκαν στην ξηρά οι σοροί δύο εκ των τριών αξιωματικών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και για τον τρίτο. Οι δύο νεκροί, που δεν έχουν ακόμα αναγνωρισθεί, εντοπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση από τα συντρίμμια, γεγονός που θεωρείται ενδεικτικό της σφοδρότητας της σύγκρουσης του ελικοπτέρου.

Η σορός του τρίτου αξιωματικού, του κυβερνήτη του μοιραίου ελικοπτέρου ΑΒ-212, υποπλοιάρχου Αναστάσιου Τουλίτση, βρέθηκε ύστερα από έρευνες μίας μέρας, επισφραγίζοντας τον τραγικό επίλογο που επιφύλαξε η μοίρα για τους τρεις ιπτάμενους του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην επιχείρηση έρευνας συμμετείχαν οι φρεγάτες Ύδρα, Έλλη, Νικηφόρος Φωκάς, Αδρίας, Σπέτσαι και η πυραυλάκατος Γρηγορόπουλος. Από αέρος τα ελικόπτερα Aegean Hawk ΠΝ-56 (οργανικό ελικόπτερο φρεγάτας Σπέτσαι), το ΠΝ-30 τύπου ΑΒ-212 (οργανικό ελικόπτερο φρεγάτας Αδρία) ακόμη δύο ελικόπτερα Super Puma και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130.

Η ανακοίνωση από το Γενικο Επιτελείο Ναυτικού που εστάλη στις 6:28 το πρωί έχει ως εξής:

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 στις 02:45, απωλέσθη το ίχνος ελικοπτέρου ΠΝ στην περιοχή της Κινάρου. Το ελικόπτερο είχε απονηωθεί από φρεγάτα στο πλαίσιο τακτικού σεναρίου άσκησης ΑΣΤΡΑΠΗ 2/16. Στο ελικόπτερο επιβαίνουν τρία άτομα. Είναι σε εξέλιξη έρευνα στην περιοχή από πλοία της άσκησης, οργανικά ελικόπτερα πλοίων, ένα C-130 και ελικόπτερο SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το πόρισμα

Έπειτα από 1,5 χρόνο εκδόθηκε το πόρισμα για το δυστύχημα, με βάση το οποίο, η πτώση του Agusta Bell δεν οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος και δεν υπήρξε μηχανική βλάβη. Το ελικόπτερο, καταλήγουν οι εμπειρογνώμονες, δέχτηκε ριπή ανέμου, η οποία οδήγησε στη συντριβή του βυθίζοντας στο πένθος τρεις οικογένειες.

Οι γονείς ενός από τους τρεις αξιωματικούς του Π.Ν., του συγκυβερνήτη Κωνσταντίνου Πανανά, κατέθεσαν αγωγή αποζημίωσης κατά του Δημοσίου, ζητώντας το ποσό του 1 εκατ. ευρώ, καταγγέλοντας ότι ο 33χρονος Κωνσταντίνος και οι δύο συνάδελφοί του εστάλησαν, ουσιαστικά, σε αποστολή αυτοκτονίας. Εστιάζουν στις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή της Κινάρου, όπως οι θυελλώδεις άνεμοι, η ένταση των οποίων υπερέβαινε τις προδιαγραφές πτήσης του μοιραίου ελικοπτέρου Agusta Bell.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή της οικογένειας του Κωνσταντίνου Πανανά, υποχρεώνοντας το Δημόσιο να καταβάλει συνολικά 380.000 ευρώ.