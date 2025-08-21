Τι ισχύει σήμερα για τα 500ευρα: Πού τα δέχονται και τι να προσέχεις στην τράπεζα

Τι ισχύει πραγματικά με το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ. Πού γίνεται δεκτό και ποιες παγίδες κρύβει η κατάθεσή του

Τι ισχύει σήμερα για τα 500ευρα: Πού τα δέχονται και τι να προσέχεις στην τράπεζα
Παρόλο που έχει σταματήσει η έκδοσή του εδώ και χρόνια, το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ παραμένει νόμιμο μέσο πληρωμής στην Ευρωζώνη και διατηρεί την πλήρη αξία του. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την απόσυρσή του από την αγορά, ενώ η αποδοχή του από εμπόρους και επιχειρήσεις είναι απόλυτα νόμιμη, εφόσον βέβαια δέχονται μετρητά για κάποιες συναλλαγές.

Γιατί σταμάτησε να τυπώνεται το 500άρικο;

Η απόφαση για τη διακοπή της παραγωγής του ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ήδη από το 2016, με το σκεπτικό πως το υψηλής αξίας χαρτονόμισμα διευκολύνει παράνομες συναλλαγές. Έτσι, όταν κυκλοφόρησε η νέα σειρά τραπεζογραμματίων «Ευρώπη», το 500ευρω παραλείφθηκε, με τις μεγαλύτερες αξίες πλέον να είναι των 100 και 200 ευρώ.

