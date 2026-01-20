Αναστασία: Θαμώνας αντί για γαρύφαλλα πέταξε καναπέ στην πίστα του μαγαζιού που τραγουδούσε

Ένα απρόσμενο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν η τραγουδίστρια Αναστασία, όταν θαμώνας έριξε καναπέ στην πίστα.

Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, καταγράφθηκε η στιγμή που ενώ η τραγουδίστρια ερμήνευε το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», ένα πρόσωπο που διασκέδαζε στο μαγαζί της Θεσσαλονίκης, έριξε καναπέ στη σκηνή.

Η τραγουδίστρια διαχειρίστηκε με χιούμορ το συμβάν, σχολιάζοντας «μετακομίσεις κάνουμε», ενώ συνέχισε να κανονικά το πρόγραμμά της.