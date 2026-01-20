Αναστασία: Θαμώνας αντί για γαρύφαλλα πέταξε καναπέ στην πίστα του μαγαζιού που τραγουδούσε

Πλέον στην πίστα ρίχνουν και καναπέδες εκτός από λουλούδια 

Newsbomb

Αναστασία: Θαμώνας αντί για γαρύφαλλα πέταξε καναπέ στην πίστα του μαγαζιού που τραγουδούσε
LIFESTYLE
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα απρόσμενο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν η τραγουδίστρια Αναστασία, όταν θαμώνας έριξε καναπέ στην πίστα.

Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, καταγράφθηκε η στιγμή που ενώ η τραγουδίστρια ερμήνευε το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», ένα πρόσωπο που διασκέδαζε στο μαγαζί της Θεσσαλονίκης, έριξε καναπέ στη σκηνή.

Η τραγουδίστρια διαχειρίστηκε με χιούμορ το συμβάν, σχολιάζοντας «μετακομίσεις κάνουμε», ενώ συνέχισε να κανονικά το πρόγραμμά της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:29ΚΟΣΜΟΣ

Netflix: Δίνει 82 δισ. σε μετρητά για την αγορά της Warner Bros – «Ναι» από το διοικητικό συμβούλιο

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

15:27LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο - «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο καλλιτεχνικό στερέωμα: Πέθανε η τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες λόγω μέθης

15:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτι: Στον Άρειο Πάγο η συζήτηση για μείωση ποινών - «Η απώλεια και οι πληγές παραμένουν»

15:04LIFESTYLE

Αναστασία: Θαμώνας αντί για γαρύφαλλα πέταξε καναπέ στην πίστα του μαγαζιού που τραγουδούσε

15:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόκριση με ανατροπή στον 2ο γύρο του Australian Open - Ο επόμενος αντίπαλος

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Αντιολισθητικές αλυσίδες: Πώς τις τοποθετούμε στις ρόδες του αυτοκινήτου ενόψει κακοκαιρίας

14:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Αυξήσεις μισθών έως 30% - Οι βασικές αλλαγές και παραδείγματα

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Καμτσάτκα: Ρεκόρ 30ετίας - Πάνω από 4 μέτρα χιόνι, «θάφτηκαν» ολόκληρες γειτονιές

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Το ενδεχόμενο να μείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο Τετάρτη στην Αττική εξετάζει η Περιφέρεια

14:49ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προθέρμανση αυτοκινήτου τον χειμώνα: Μύθος ή αναγκαιότητα για τον κινητήρα;

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Ένας χρόνος Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Τα 25 πράγματα που άλλαξε ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» Κατζ σε Τουρκία: Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υπονομεύσει τη σταθερότητα σε Γάζα, Συρία, Αιγαίο

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Ο άντρας μου με απειλούσε ότι θα με σκοτώσει» λέει η σύζυγος του κοινοτάρχη

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Οδηγίες και συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξουμε

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βγήκε από τη ΜΕΘ η νεαρή γιατρός με τη μηνιγγίτιδα - Συνεχίζει να νοσηλεύεται

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Στα «λευκά» η Πάρνηθα - Πότε «χτυπά» η κακοκαιρία την Αττική - Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 41 οι νεκροί - Ψάχνουν κάτω από τα συντρίμμια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Το ενδεχόμενο να μείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο Τετάρτη στην Αττική εξετάζει η Περιφέρεια

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Ο άντρας μου με απειλούσε ότι θα με σκοτώσει» λέει η σύζυγος του κοινοτάρχη

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για τις επόμενες 36 ώρες εξέδωσε η ΕΜΥ - Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική, σύσκεψη στην

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται για πόλεμο κατά της Ρωσίας» - Τι είπε για Γροιλανδία, Ρούμπιο και... «Νονό»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Βαρύ κλίμα στην κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

13:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στις φυλακές Κορυδαλλού: Είχε γλιτώσει από απόπειρα και πριν 6 μήνες ο σκληρός Αλβανός ποινικός -Η απόδραση από την Κέρκυρα και το κελί με «αστυνομική προστασία»

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Απόκριες 2026: Πότε πέφτουν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: 35 χρόνια μετά, η μητέρα του αποκάλυψε τι πιστεύει ότι συνέβη στον γιο της

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Αντιολισθητικές αλυσίδες: Πώς τις τοποθετούμε στις ρόδες του αυτοκινήτου ενόψει κακοκαιρίας

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Απομακρύνθηκαν όλα τα τρακτέρ από το Νησέλι Ημαθίας

15:04LIFESTYLE

Αναστασία: Θαμώνας αντί για γαρύφαλλα πέταξε καναπέ στην πίστα του μαγαζιού που τραγουδούσε

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Μέλπω Ζαρόκωστα: Το τελευταίο χειροκρότημα στην ηθοποιό - «Είχε ένα ευτυχές τέλος» είπε ο γιος της

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος το άσυλο για Παλαιστίνιο που ταυτοποιήθηκε σε βίντεο της Χαμάς - Η αντίδραση του Θάνου Πλεύρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ