Χατζηδάκης: Διαρκής η προσπάθεια τήρησης όλων των δεσμεύσεων της κυβέρνησης – Οι 30 μεταρρυθμίσεις

Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025 και τον σχεδιασμό του 2026 παρουσίασαν οι υπουργοί Κωστής Χατζηδάκηςε και Άκης Σκέρτσος

Newsbomb

Χατζηδάκης: Διαρκής η προσπάθεια τήρησης όλων των δεσμεύσεων της κυβέρνησης – Οι 30 μεταρρυθμίσεις
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κωστής Χατζηδάκης προχώρησε στην πλήρη χαρτογράφηση των πρωτοβουλιών, των μεταρρυθμίσεων, καθώς και των έργων της κυβέρνησης για το τρέχον έτος, εν είδει δέσμευσης προς τους πολίτες- όπως πολλάκις ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχοντας στο πλευρό του τους Άκη Σκέρτσο, Θανάση Κοντογεώργη και Εύη Δραμαλιώτη έκανε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025, και παρουσίασε το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026.

Κυβερνητικές δεσμεύσεις για το 2026

Ακολούθως, ο Κωστής Χατζηδάκης κατέθεσε τις βασικές προγραμματικές δεσμεύσεις του 2026. Ξεκίνησε δε, από τους επτά μεγάλους στόχους του Ενοποιημένου Σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής:

  • Διατήρηση ισχυρής ανάπτυξης και προσέλκυση νέων επενδύσεων.
  • Περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.
  • Διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής.
  • Ενίσχυση του κράτους δικαίου και επιπλέον πρωτοβουλίες ενάντια στο βαθύ κράτος.
  • Περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας.
  • Προώθηση και ολοκλήρωση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα.
  • Νέα βήματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αμέσως μετά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 2026:

  1. Για κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα.
  2. Θεσμοθέτηση νέου λυκείου και Εθνικού Απολυτηρίου.
  3. Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (που περιλαμβάνει και νέο εκλογικό σύστημα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές).
  4. Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και ενσωμάτωσής τους στο Κτηματολόγιο.
  5. Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας.
  6. Αναμόρφωση κληρονομικού δικαίου.
  7. Νομοθέτηση κοινωνικής συμφωνίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
  8. Δημοσίευση αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).
  9. Σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας.
  10. Νόμιμη μετανάστευση.
[383906] ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Συνέντευξη τύπου από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για τη χρονιά που έφυγε αλλά και το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το τρέχον έτος, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

Ακολούθως, ο αντιπρόεδρος παρουσίασε 30 μεταρρυθμίσεις και έργα σε τομείς όπως: φορολογία, αύξηση κατώτατου μισθού, Υγεία, ψηφιακή κάρτα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, άμυνα, μεγάλα έργα (Ε65, Μετρό Θεσσαλονίκης, σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας - Θεσσαλονίκης), αναβάθμιση σιδηροδρομικών έργων και συστημάτων ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας, ολοκλήρωση Κτηματολογίου, οριστικό και ψηφιακό σύστημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις, παιδεία, προστασία του καταναλωτή. Για αυτό το τελευταίο ο Κ. Χατζηδάκης έκανε ειδική μνεία στη δημιουργία μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταναλωτή, μέσω της οποίας θα μπορεί, με εύχρηστο τρόπο, να συγκρίνει εθνικές και διεθνείς τιμές σε βασικά αγαθά.

Η προετοιμασία για την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων, η ηλεκτρονική παρακολούθηση εφαρμογής του προϋπολογισμού, είναι μερικά, ακόμη, έργα και πρωτοβουλίες, όπως επίσης έργα σε 238 παραλίες της χώρας προκειμένου να είναι προσβάσιμες στου ΑΜΕΑ.

[383906] ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Συνέντευξη τύπου από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για τη χρονιά που έφυγε αλλά και το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το τρέχον έτος, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

Περιφερειακή ανάπτυξη

Ένα ειδικό κεφάλαιο για την κυβέρνηση είναι το ζήτημα της εσωτερικής σύγκλισης. Όχημα αντιμετώπισης του οποίου είναι η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, θέμα το οποίο ανέπτυξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης. Υπογραμμίζοντας, ειδικότερα, τη σημασία κάθε πολίτης να έχει ευκαιρίες ανεξαρτήτως του τόπου που γεννιέται, παρουσίασε 10 οριζόντιες εθνικές πολιτικές και 12 παρεμβάσεις για την περιφέρεια.

Η συνέντευξη έκλεισε με την τοποθέτηση της γενικής γραμματέως Συντονισμού Εύης Δραμαλιώτη, η οποία αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ως τώρα έχουν εκταμιευθεί 23,4 δισ. σε χρόνο κατά πολύ πιο σύντομο σε σύγκριση με τα ΕΣΠΑ, ανέφερε, επίδοση που φέρνει τη χώρα μας στην 5η θέση της ΕΕ. Έκανε δε, συγκεκριμένη αναφορά σε τομείς όπως η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η απασχόληση-δεξιότητες-κοινωνική συνοχή, ο μετασχηματισμός της οικονομίας και τέλος, οι θεσμοί και η δημόσια διοίκηση.

Δείτε εδώ όλη την παρουσίαση

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του όταν του ζήτησε να χωρίσουν

17:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στην ΚΟΕΣ: Στις 27 Μαρτίου το Συνέδριο, τι είπε για Καρυστιανού, συνεργασία με άλλα κόμματα και διάλογο για το αγροτικό

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Ουρές από νταλίκες στην Πάτρα

17:18ΕΛΛΑΔΑ

«Αντίο κύριε Στάθη»: Η συγκινητική ανάρτηση της «Σχεδίας» για τον θανάτο του πωλητή του περιοδικού, Στάθη Παπαναστασίου

17:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ολοκληρώνεται η μετακίνηση του Οντουμπάτζο στην Ομόνοια - Με 2.000 φίλους της στην Τρίπολη

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Καρυστιανού: Αδιανόητο να συζητάμε το 2026, το τι θα κάνει μια γυναίκα με το σώμα της

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων λόγω της κακοκαιρίας - «Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις»

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας υπό την προεδρία Μητσοτάκη-Ερντογάν συζήτησαν οι υφυπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών

17:04LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: Αποκάλυψε τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανατροπή νταλίκας στην Περιμετρική - Εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω του λιμανιού

16:54LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου - Το βίντεο από το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κομμάτια τσιμέντου αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία - Σημαντικές ζημιές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο - Βίντεο

16:45LIFESTYLE

MasterChef: Η ανακοίνωση για το αποψινό επεισόδιο

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Ρωμαίου: «Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά» - Η ανάρτηση της τραγουδίστριας για την συνωνυμία που οδήγησε στην παρεξήγηση

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νέα πυρκαγιά στο ίδιο ασθενοφόρο για το οποίο συνελήφθη 45χρονος για εμπρησμό

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Εξιχνιάστηκε κλοπή χρυσαφικών από σπίτι – Δικογραφία σε βάρος 19χρονου

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: «Εάν οι ΗΠΑ προσπαθήσουν να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία με τη βία, αυτό θα σήμαινε πόλεμο», δήλωσε βουλευτής

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Μαθητής γυμνασίου πήγε στο σχολείο του με πιστόλι

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ευρείας κλίμακας επιχείρηση της ΔΑΟΕ - Στόχος τα παράνομα λογισμικά σε βενζινάδικα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα - Εντυπωσιακό βίντεο από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Κλεισμένη στο σπίτι η σύζυγος του 50χρονου - Η συνάντηση με τον αδερφό του δράστη

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Ο άντρας μου με απειλούσε ότι θα με σκοτώσει» λέει η σύζυγος του κοινοτάρχη

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία της Αττικής ενόψει της κακοκαιρίας

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Μαθητής γυμνασίου πήγε στο σχολείο του με πιστόλι

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα - Εντυπωσιακό βίντεο από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

15:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο λύκειο, εθνικό απολυτήριο κι ακόμη 9 νομοθετικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 2026

15:27LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο - «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

15:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία για την αυριανή κακοκαιρία

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για τις επόμενες 36 ώρες εξέδωσε η ΕΜΥ - Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική, σύσκεψη στην

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Ομιλία στο Νταβός με γυαλιά Aviator αλά… «Top Gun»

15:04LIFESTYLE

Αναστασία: Θαμώνας αντί για γαρύφαλλα πέταξε καναπέ στην πίστα του μαγαζιού που τραγουδούσε

16:10LIFESTYLE

Ντέιβιντ Μπέκαμ: «Τα παιδιά κάνουν λάθη», είπε μετά την εκρηκτική ανάρτηση του γιου του

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Απόκριες 2026: Πότε πέφτουν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα

16:54LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου - Το βίντεο από το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ