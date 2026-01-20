Χατζηδάκης: Διαρκής η προσπάθεια τήρησης όλων των δεσμεύσεων της κυβέρνησης – Οι 30 μεταρρυθμίσεις

Ο Κωστής Χατζηδάκης προχώρησε στην πλήρη χαρτογράφηση των πρωτοβουλιών, των μεταρρυθμίσεων, καθώς και των έργων της κυβέρνησης για το τρέχον έτος, εν είδει δέσμευσης προς τους πολίτες- όπως πολλάκις ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχοντας στο πλευρό του τους Άκη Σκέρτσο, Θανάση Κοντογεώργη και Εύη Δραμαλιώτη έκανε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025, και παρουσίασε το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026.

Κυβερνητικές δεσμεύσεις για το 2026

Ακολούθως, ο Κωστής Χατζηδάκης κατέθεσε τις βασικές προγραμματικές δεσμεύσεις του 2026. Ξεκίνησε δε, από τους επτά μεγάλους στόχους του Ενοποιημένου Σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής:

Διατήρηση ισχυρής ανάπτυξης και προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

Διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής.

Ενίσχυση του κράτους δικαίου και επιπλέον πρωτοβουλίες ενάντια στο βαθύ κράτος.

Περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

Προώθηση και ολοκλήρωση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα.

Νέα βήματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αμέσως μετά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 2026:

Για κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα. Θεσμοθέτηση νέου λυκείου και Εθνικού Απολυτηρίου. Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (που περιλαμβάνει και νέο εκλογικό σύστημα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές). Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και ενσωμάτωσής τους στο Κτηματολόγιο. Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας. Αναμόρφωση κληρονομικού δικαίου. Νομοθέτηση κοινωνικής συμφωνίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Δημοσίευση αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας). Σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Νόμιμη μετανάστευση.

Συνέντευξη τύπου από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για τη χρονιά που έφυγε αλλά και το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το τρέχον έτος, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Ακολούθως, ο αντιπρόεδρος παρουσίασε 30 μεταρρυθμίσεις και έργα σε τομείς όπως: φορολογία, αύξηση κατώτατου μισθού, Υγεία, ψηφιακή κάρτα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, άμυνα, μεγάλα έργα (Ε65, Μετρό Θεσσαλονίκης, σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας - Θεσσαλονίκης), αναβάθμιση σιδηροδρομικών έργων και συστημάτων ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας, ολοκλήρωση Κτηματολογίου, οριστικό και ψηφιακό σύστημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις, παιδεία, προστασία του καταναλωτή. Για αυτό το τελευταίο ο Κ. Χατζηδάκης έκανε ειδική μνεία στη δημιουργία μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταναλωτή, μέσω της οποίας θα μπορεί, με εύχρηστο τρόπο, να συγκρίνει εθνικές και διεθνείς τιμές σε βασικά αγαθά.

Η προετοιμασία για την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων, η ηλεκτρονική παρακολούθηση εφαρμογής του προϋπολογισμού, είναι μερικά, ακόμη, έργα και πρωτοβουλίες, όπως επίσης έργα σε 238 παραλίες της χώρας προκειμένου να είναι προσβάσιμες στου ΑΜΕΑ.

Συνέντευξη τύπου από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για τη χρονιά που έφυγε αλλά και το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το τρέχον έτος, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Περιφερειακή ανάπτυξη

Ένα ειδικό κεφάλαιο για την κυβέρνηση είναι το ζήτημα της εσωτερικής σύγκλισης. Όχημα αντιμετώπισης του οποίου είναι η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, θέμα το οποίο ανέπτυξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης. Υπογραμμίζοντας, ειδικότερα, τη σημασία κάθε πολίτης να έχει ευκαιρίες ανεξαρτήτως του τόπου που γεννιέται, παρουσίασε 10 οριζόντιες εθνικές πολιτικές και 12 παρεμβάσεις για την περιφέρεια.

Η συνέντευξη έκλεισε με την τοποθέτηση της γενικής γραμματέως Συντονισμού Εύης Δραμαλιώτη, η οποία αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ως τώρα έχουν εκταμιευθεί 23,4 δισ. σε χρόνο κατά πολύ πιο σύντομο σε σύγκριση με τα ΕΣΠΑ, ανέφερε, επίδοση που φέρνει τη χώρα μας στην 5η θέση της ΕΕ. Έκανε δε, συγκεκριμένη αναφορά σε τομείς όπως η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η απασχόληση-δεξιότητες-κοινωνική συνοχή, ο μετασχηματισμός της οικονομίας και τέλος, οι θεσμοί και η δημόσια διοίκηση.

Διαβάστε επίσης