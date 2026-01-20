Σε καλό κλίμα η συνάντηση των υφυπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας – Τι είπαν σε κοινή δήλωση

Γενικές διατυπώσεις για το θετικό κλίμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας περιλαμβάνει η κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη συνάντηση μεταξύ των υφυπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών.

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβης Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, συναντήθηκαν στην Αθήνα και πραγματοποίησαν τον πέμπτο γύρο διμερών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου που είχε καθιερωθεί μεταξύ των δύο χωρών το 2023.

Οι υφυπουργοί συζήτησαν διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων, εξέτασαν τις εξελίξεις από την τελευταία συνάντηση του πολιτικού διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον Ιούνιο του 2025 και είχαν μία εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Επιπλέον, οι δύο ομόλογοι εξέτασαν τις προετοιμασίες για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία την προσεχή περίοδο.

«Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευση για περαιτέρω επέκταση των τομέων διμερούς και διεθνούς συνεργασίας», σημειώνεται στην κοινή δήλωση.

