«Καρφί» Κατζ σε Τουρκία: Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υπονομεύσει τη σταθερότητα σε Γάζα, Αιγαίο
Την Άγκυρα και την πολιτική που ακολουθεί στην ευρύτερη περιοχή, από τη Γάζα και τη Συρία μέχρι το Αιγαίο, «φωτογράφισε» στην προειδοποίηση του ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ
Μία ξεκάθαρη προειδοποίηση απηύθυνε στην Τουρκία, χωρίς να την κατονομάζει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, ο οποίος σήμερα είχε τετ-α-τετ με τον Έλληνα ομόλογό του στην Αθήνα.
Ο Ισραήλ Κατζ βρισκόταν στο πλευρό του Νίκου Δένδια όταν δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι αποφασισμένες «να μην επιτρέψουν σε παράγοντες που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την σταθερότητα στην περιοχή να εδραιώσουν τη θέση τους μέσω της τρομοκρατίας, της επιθετικότητας ή των στρατιωτικών αντιπροσώπων (proxies)— στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο Πέλαγος ή σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο — και να πραγματοποιήσουν τις επικίνδυνες φιλοδοξίες τους».
«Όσοι ονειρεύονται να σύρουν την περιοχή προς τα πίσω, να επιβάλουν τον έλεγχο μέσω του τρόμου ή να ξαναχτίσουν αυτοκρατορίες σε βάρος κυρίαρχων κρατών, θα αντιμετωπίσουν μια αποφασιστική συμμαχία ελεύθερων, ισχυρών εθνών, ικανά να υπερασπιστούν τον εαυτό τους», τόνισε ο Ισραήλ Κατζ.
Επιπλέον για το θέμα του Ισραηλινού στρατιωτικού Ran Gvili, ο οποίος ήταν ο τελευταίος όμηρος που σκοτώθηκε στην Γάζα ο Ισραήλ Κατζ επανέλαβε ότι η Χαμάς «φέρει την ευθύνη να τον εντοπίσει και να τον επιστρέψει στο Ισραήλ για ταφή χωρίς καμία καθυστέρηση».