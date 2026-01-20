«Καρφί» Κατζ σε Τουρκία: Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υπονομεύσει τη σταθερότητα σε Γάζα, Αιγαίο

Μία ξεκάθαρη προειδοποίηση απηύθυνε στην Τουρκία, χωρίς να την κατονομάζει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, ο οποίος σήμερα είχε τετ-α-τετ με τον Έλληνα ομόλογό του στην Αθήνα.

Ο Ισραήλ Κατζ βρισκόταν στο πλευρό του Νίκου Δένδια όταν δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι αποφασισμένες «να μην επιτρέψουν σε παράγοντες που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την σταθερότητα στην περιοχή να εδραιώσουν τη θέση τους μέσω της τρομοκρατίας, της επιθετικότητας ή των στρατιωτικών αντιπροσώπων (proxies)— στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο Πέλαγος ή σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο — και να πραγματοποιήσουν τις επικίνδυνες φιλοδοξίες τους».

«Όσοι ονειρεύονται να σύρουν την περιοχή προς τα πίσω, να επιβάλουν τον έλεγχο μέσω του τρόμου ή να ξαναχτίσουν αυτοκρατορίες σε βάρος κυρίαρχων κρατών, θα αντιμετωπίσουν μια αποφασιστική συμμαχία ελεύθερων, ισχυρών εθνών, ικανά να υπερασπιστούν τον εαυτό τους», τόνισε ο Ισραήλ Κατζ.

Επιπλέον για το θέμα του Ισραηλινού στρατιωτικού Ran Gvili, ο οποίος ήταν ο τελευταίος όμηρος που σκοτώθηκε στην Γάζα ο Ισραήλ Κατζ επανέλαβε ότι η Χαμάς «φέρει την ευθύνη να τον εντοπίσει και να τον επιστρέψει στο Ισραήλ για ταφή χωρίς καμία καθυστέρηση».