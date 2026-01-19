Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

Η ψυχρή εισβολή που πλήττει από την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου τη χώρα επηρεάζει άμεσα και την ομαλή λειτουργία των σχολείων και επομένως λόγω της κακοκαιρίας αρκετά σχολεία ανά την επικράτεια θα παραμείνουν κλειστά το πρωί της Τρίτης 20 Ιανουαρίου για την ασφάλεια των μαθητών.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις από Δήμους, και αύριο θα έχουμε κλειστά σχολεία και διακοπή της διά ζώσης διδασκαλίας σχολείων είτε λόγω εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ είτε λόγω εορτής του πολιούχου της περιοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι μαθητές στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας που, λόγω της γιορτής του Αγίου Ευθυμίου, θα απολαύσουν μία μέρα άνευ μαθημάτων. Ας δούμε αναλυτικά τη λίστα με τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν αύριο.

Δήμος Θάσου

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου, διακόπτεται η διά ζώσης λειτουργία των 3ών τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Θεολόγου – Ποτού (με έδρα τον οικισμό Θεολόγου) και του Νηπιαγωγείου Θεολόγου την Τρίτη 20-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Οικισμό του Θεολόγου (έδρα 3ών τάξεων του ΔΣ Θεολόγου – Ποτού και του Νηπιαγωγείου Θεολόγου) στις 20-01-2026 και ώρες από 08:00 έως 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και προβλέπονται για αύριο, 20-01-2026, που καθιστούν επισφαλή τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για τους μικρούς μαθητές χωρίς θέρμανση.

Κλειστό και την Τρίτη το Γυμνάσιο και ΓΕΛ Ιτέας

Ο Δήμος Δελφών ενημερώνει ότι, και για αύριο Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026, με απόφαση του Δημάρχου Δ. Δελφών, κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της Δ.Κ. Ιτέας, λόγω των φθορών που προκλήθηκαν από πρόσφατη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο. Συνεργεία του Δήμου έχουν προχωρήσει στην απομάκρυνση των καμένων και από τις φθορές υπολειμμάτων, ενώ επίσης πραγματοποιείται επισκευή αλουμινίων και τζαμιών, καθώς και καθαρισμός του χώρου, εργασίες οι οποίες θα συνεχιστούν και αύριο Τρίτη. Σήμερα ηλεκτροδοτήθηκε εκ νέου το Γενικό Λύκειο, με στόχο να επαναλειτουργήσει την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, ενώ για το Γυμνάσιο θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αύριο, καθώς καταβάλλεται προσπάθεια για επαναλειτουργία, αρχικά, έστω και τμήματός του.

Το σύνολο των παραπάνω αποτέλεσε αντικείμενο σύσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, στο Δημαρχείο της Άμφισσας, παρουσία του Δημάρχου Δ. Δελφών, κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, των Αντιδημάρχων κ.κ. Νικόλαου Γιογάκη και Ιωάννη Βαρβάτου, του Δ/ντη Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φωκίδας κ. Κωνσταντίνου Δούνα, των Διευθυντών των Σχολείων, κ. Χρύσας Γάτου και Επαμεινώνδα Μακρυγιάννη, καθώς και των προϊσταμένων των αρμόδιων Δ/νσεων του Δήμου.

Ο Δήμος Δελφών ενημερώνει επίσης ότι, αύριο θα πραγματοποιηθεί εκ νέου σύσκεψη για την επαναξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Από πλευράς του Δήμου καταβάλλεται κάθε δυνατή πρόσθετα για την άμεση επαναλειτουργία των σχολείων, αφού ήδη έχουν πραγματοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη οι απαραίτητες επισκευές στο σχολικό συγκρότημα, ενώ είναι σε εξέλιξη η έρευνα των αρμοδίων αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δήμος Πύλης: Κλειστά τα σχολεία σε Ελάτη και Στουρναραίϊκα

Ο Δήμος Πύλης ενημερώνει τους δημότες ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (έντονες χιονοπτώσεις και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες), αποφασίζεται το κλείσιμο των σχολικών μονάδων στις Δημοτικές Κοινότητες Ελάτης και Στουρναραίικων. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα ισχύσει έως και αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με στόχο την προστασία της ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Ο Δήμος Πύλης παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση εφόσον απαιτηθεί. Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Κλειστά θα είναι τα σχολεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί, την Τρίτη 20/01/2026 στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου λόγω άσχημων καιρικών φαινομένων (πιθανή χιονόπτωση, παγετός) και μη εκτέλεσης δρομολογίων από το ΚΤΕΛ Μαγνησίας Α.Ε..

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Κώστας Καραγεωργίου, «λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, η εκπαιδευτική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω τηλεκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση των μαθημάτων και η εύρυθμη λειτουργία του σχολικού προγράμματος».

Κλειστά σχολεία στην Εύβοια

Με απόφαση του Δημάρχου Νίκου Γουρνή, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου θα παραμείνουν κλειστά το Νηπιαγωγείο και το Γυμνάσιο Γυμνού, γιατί ο ΔΕΔΔΗΕ προχωράει σε διακοπή ηλεκτροδότησης για την αντικατάσταση κολόνων της ΔΕΗ.

Ο Δήμαρχος πίεσε τον ΔΕΔΔΗΕ να μεταθέσει τις εργασίες για τις επόμενες μέρες, όταν και το ψύχος θα υποχωρήσει. Τουλάχιστον, κατάφερε η διακοπή να περιοριστεί κατά δύο ώρες (8μ.μ.-2 μ.μ.) και να μπουν γεννήτριες ώστε να έχουν ρεύμα τα σχολεία και να μην διακοπεί η υδροδότηση.

Παρ’ όλα αυτά, υπό τον φόβο των αυξομειώσεων της τάσης και των προβλημάτων που ενδεχομένως παρουσιαστούν, ο Δήμαρχος αποφάσισε να μην λειτουργήσουν για μια μέρα το Νηπιαγωγείο και το Γυμνάσιο.

Αντίθετα, κανονικά θα λειτουργήσει το Δημοτικό Σχολείο Γυμνού, αφού δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ηλεκτροδότησης.

