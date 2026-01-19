Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

Σε ποιες περιοχές δεν θα γίνει μάθημα αύριο (20/01) 

Newsbomb

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

Κλειστά αύριο σε αρκετές περιοχές

Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ψυχρή εισβολή που πλήττει από την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου τη χώρα επηρεάζει άμεσα και την ομαλή λειτουργία των σχολείων και επομένως λόγω της κακοκαιρίας αρκετά σχολεία ανά την επικράτεια θα παραμείνουν κλειστά το πρωί της Τρίτης 20 Ιανουαρίου για την ασφάλεια των μαθητών.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις από Δήμους, και αύριο θα έχουμε κλειστά σχολεία και διακοπή της διά ζώσης διδασκαλίας σχολείων είτε λόγω εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ είτε λόγω εορτής του πολιούχου της περιοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι μαθητές στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας που, λόγω της γιορτής του Αγίου Ευθυμίου, θα απολαύσουν μία μέρα άνευ μαθημάτων. Ας δούμε αναλυτικά τη λίστα με τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν αύριο.

Δήμος Θάσου

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Θάσου, διακόπτεται η διά ζώσης λειτουργία των 3ών τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Θεολόγου – Ποτού (με έδρα τον οικισμό Θεολόγου) και του Νηπιαγωγείου Θεολόγου την Τρίτη 20-01-2026, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Οικισμό του Θεολόγου (έδρα 3ών τάξεων του ΔΣ Θεολόγου – Ποτού και του Νηπιαγωγείου Θεολόγου) στις 20-01-2026 και ώρες από 08:00 έως 15:00, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα και προβλέπονται για αύριο, 20-01-2026, που καθιστούν επισφαλή τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για τους μικρούς μαθητές χωρίς θέρμανση.

Κλειστό και την Τρίτη το Γυμνάσιο και ΓΕΛ Ιτέας

Ο Δήμος Δελφών ενημερώνει ότι, και για αύριο Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026, με απόφαση του Δημάρχου Δ. Δελφών, κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της Δ.Κ. Ιτέας, λόγω των φθορών που προκλήθηκαν από πρόσφατη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο. Συνεργεία του Δήμου έχουν προχωρήσει στην απομάκρυνση των καμένων και από τις φθορές υπολειμμάτων, ενώ επίσης πραγματοποιείται επισκευή αλουμινίων και τζαμιών, καθώς και καθαρισμός του χώρου, εργασίες οι οποίες θα συνεχιστούν και αύριο Τρίτη. Σήμερα ηλεκτροδοτήθηκε εκ νέου το Γενικό Λύκειο, με στόχο να επαναλειτουργήσει την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, ενώ για το Γυμνάσιο θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αύριο, καθώς καταβάλλεται προσπάθεια για επαναλειτουργία, αρχικά, έστω και τμήματός του.

Το σύνολο των παραπάνω αποτέλεσε αντικείμενο σύσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, στο Δημαρχείο της Άμφισσας, παρουσία του Δημάρχου Δ. Δελφών, κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, των Αντιδημάρχων κ.κ. Νικόλαου Γιογάκη και Ιωάννη Βαρβάτου, του Δ/ντη Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φωκίδας κ. Κωνσταντίνου Δούνα, των Διευθυντών των Σχολείων, κ. Χρύσας Γάτου και Επαμεινώνδα Μακρυγιάννη, καθώς και των προϊσταμένων των αρμόδιων Δ/νσεων του Δήμου.

Ο Δήμος Δελφών ενημερώνει επίσης ότι, αύριο θα πραγματοποιηθεί εκ νέου σύσκεψη για την επαναξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Από πλευράς του Δήμου καταβάλλεται κάθε δυνατή πρόσθετα για την άμεση επαναλειτουργία των σχολείων, αφού ήδη έχουν πραγματοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη οι απαραίτητες επισκευές στο σχολικό συγκρότημα, ενώ είναι σε εξέλιξη η έρευνα των αρμοδίων αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δήμος Πύλης: Κλειστά τα σχολεία σε Ελάτη και Στουρναραίϊκα

Ο Δήμος Πύλης ενημερώνει τους δημότες ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (έντονες χιονοπτώσεις και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες), αποφασίζεται το κλείσιμο των σχολικών μονάδων στις Δημοτικές Κοινότητες Ελάτης και Στουρναραίικων. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα ισχύσει έως και αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με στόχο την προστασία της ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Ο Δήμος Πύλης παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση εφόσον απαιτηθεί. Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Κλειστά θα είναι τα σχολεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί, την Τρίτη 20/01/2026 στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου λόγω άσχημων καιρικών φαινομένων (πιθανή χιονόπτωση, παγετός) και μη εκτέλεσης δρομολογίων από το ΚΤΕΛ Μαγνησίας Α.Ε..

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Κώστας Καραγεωργίου, «λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, η εκπαιδευτική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω τηλεκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση των μαθημάτων και η εύρυθμη λειτουργία του σχολικού προγράμματος».

Κλειστά σχολεία στην Εύβοια

Με απόφαση του Δημάρχου Νίκου Γουρνή, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου θα παραμείνουν κλειστά το Νηπιαγωγείο και το Γυμνάσιο Γυμνού, γιατί ο ΔΕΔΔΗΕ προχωράει σε διακοπή ηλεκτροδότησης για την αντικατάσταση κολόνων της ΔΕΗ.

Ο Δήμαρχος πίεσε τον ΔΕΔΔΗΕ να μεταθέσει τις εργασίες για τις επόμενες μέρες, όταν και το ψύχος θα υποχωρήσει. Τουλάχιστον, κατάφερε η διακοπή να περιοριστεί κατά δύο ώρες (8μ.μ.-2 μ.μ.) και να μπουν γεννήτριες ώστε να έχουν ρεύμα τα σχολεία και να μην διακοπεί η υδροδότηση.

Παρ’ όλα αυτά, υπό τον φόβο των αυξομειώσεων της τάσης και των προβλημάτων που ενδεχομένως παρουσιαστούν, ο Δήμαρχος αποφάσισε να μην λειτουργήσουν για μια μέρα το Νηπιαγωγείο και το Γυμνάσιο.

Αντίθετα, κανονικά θα λειτουργήσει το Δημοτικό Σχολείο Γυμνού, αφού δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ηλεκτροδότησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Ατρόμητος 0-3: Σαρωτικοί οι Περιστεριώτες και βαθιά βαθμολογική ανάσα

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ: 1.100 κλήσεις σε μια εβδομάδα - Περισσότερες από τις μισές στην Αττική

21:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Βασικός στο All-Star Game για 10η σερί χρονιά

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός σε ηλικία 74 ετών ο Μιχάλης Παντούλας, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ανήλικος εντοπίστηκε με αυτοσχέδιο γκλοπ

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

21:19ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Τι συνέβη στην Ανδαλουσία; Τα κρίσιμα 20 δευτερόλεπτα

21:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Χειμώνας με διάρκεια» - Η πρόγνωση Κολυδά

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Δεληβοριάς, Μωραΐτης, Μπισμπίκης εναντίον Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση»

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για Ιράν: «Ελπίζουμε ότι οι ταραχές θα επιλυθούν με τον διάλογο και τη διπλωματία»

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί την Τετάρτη η Θεσσαλονίκη

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Διαφωνία Νετανιάχου με Τραμπ: «Όχι» σε στρατιώτες από Τουρκία και Κατάρ στη Γάζα

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς κατά Δεληβοριά: «Tώρα λες ότι είσαι δίπλα μας, η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη»

20:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας πόλο: Ο αντίπαλος στα ημιτελικά και πότε θα γίνει ο σπουδαίος αγώνας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αρχαία βασιλική 2.000 ετών του «πατέρα της αρχιτεκτονικής» Βιτρούβιου

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

20:47ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστάσεις» από τη Γροιλανδία κρατά η Ουγγαρία: «Δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 40 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών - Βίντεο

20:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 16 ετών - Σε ελεύθερη πτώση οι ευρωπαϊκές αγορές

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός την Τρίτη: Θυελλώδεις άνεμοι σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και δυτική Στερεά - Νέα επιδείνωση από Τετάρτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς κατά Δεληβοριά: «Tώρα λες ότι είσαι δίπλα μας, η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη»

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ποιες ώρες αναμένεται να βρέξει πολύ στην Αττική την Τετάρτη – Η πρόγνωση του gfs Europe

17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο νεκρός βαρυποινίτης από την επίθεση στις φυλακές Κορυδαλλού

21:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Χειμώνας με διάρκεια» - Η πρόγνωση Κολυδά

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

14:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δήμος Κάβουρας επιτέθηκε σε διαιτητή αγώνα στη Χίο και την έστειλε στο νοσοκομείο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» - Τσιάρας: «Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Δεληβοριάς, Μωραΐτης, Μπισμπίκης εναντίον Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση»

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός σε ηλικία 74 ετών ο Μιχάλης Παντούλας, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion: Οριακή άνοδος της ΝΔ - Τι καταγράφει για Καρυστιανού και Τσίπρα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα - Νεκρός 29χρονος δικυκλιστής

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Valentino

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ