Τραγωδία στην άσφαλτο: 60χρονος οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 68χρονη

Δεν έχουν τέλος τα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας, πολλά εκ των οποίων προέρχονται από παράσυρση πεζού, όπως συνέβη σήμερα στην εθνική οδό Καβάλας-Ξάνθης με θύμα μία 68χρονη.

Η γυναίκα παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος. Το δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (22/08), ενώ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη διενεργείται προανάκριση.

«Την 22-8-2025 και ώρα 07.45΄, στην Εθνική οδό Καβάλας – Ξάνθης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος ημεδαπός παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 68χρονη ημεδαπή που διέσχιζε πεζή το οδόστρωμα. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας» αναφέρει η Αστυνομία για το τραγικό συμβάν.