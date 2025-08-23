Προσωπικός Αριθμός: Από πότε εκδίδεται αυτόματα για τους πολίτες - Η ημερομηνία «κλειδί»

Η απόδοσή του Προσωπικού Αριθμού γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myInfo του gov.gr

Προσωπικός Αριθμός: Από πότε εκδίδεται αυτόματα για τους πολίτες - Η ημερομηνία «κλειδί»

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αντικαταστήσει τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο αριθμός ταυτότητας

Eurokinissi
Σε λίγες μόλις ημέρες και συγκεκριμένα στις 5 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για εκείνους που επιθυμούν να εκδώσουν μόνοι τους τον Προσωπικό Αριθμό, ο οποίος θα τους συνοδεύει εφεξής σε όλες τις συναλλαγές με τον δημόσιο τομέα και σε δεύτερο χρόνο και με τον ιδιωτικό τομέα. Μετά την λήξη της προθεσμίας, ο Προσωπικός Αριθμός θα αποδίδεται αυτόματα.

Ο Προσωπικός Αριθμός, εισάγεται σταδιακά ως ένα βασικό αναγνωριστικό στοιχείο στον ψηφιακό κόσμο, χωρίς ωστόσο να καταργεί άμεσα τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΦΜ.

Πώς εκδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός μέσω myinfo.gov.gr

Η απόδοσή του Προσωπικού Αριθμού γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myInfo του gov.gr, όπου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή του, επιλέγοντας οι ίδιοι δύο από τα τρία αλφαριθμητικά στοιχεία που θα προηγούνται του ΑΦΜ τους.

Το τρίτο στοιχείο προκύπτει αυτόματα από το σύστημα, λειτουργώντας ως ψηφίο ελέγχου (check digit). Η μορφή του Προσωπικού Αριθμού είναι 12 ψηφία, με μια δομή που αποτελείται από τρία αλφαριθμητικά στοιχεία, τον ΑΦΜ και το ψηφίο ελέγχου.

Συγκεκριμένα, δύο από τα τρία αλφαριθμητικά στοιχεία, που συμπληρώνουν το σύνολο, επιλέγονται από τον πολίτη, ενώ το τρίτο παράγεται αυτόματα από το σύστημα, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την μοναδικότητά του.

Ακολουθούν τα ακριβή βήματα για έκδοση Προσωπικού Αριθμού μέσω gov.gr:

  • Εισέλθετε στην εφαρμογή myinfo.gov.gr με χρήση των κωδικών TaxisNet και χρήση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης (OTP), τον οποίο λαμβάνετε στο κινητό που έχετε καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).
  • Μέσω της εφαρμογής, αποκτάτε εικόνα των στοιχείων σας με βάση το Μητρώο Πολιτών και επιβεβαιώνετε τους αναγνωριστικούς αριθμούς που συνδέονται με τα εξής μητρώα:
  1. Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών,
  2. Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
  3. Ενιαίο Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ. της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.ΙΚ.Α.) Α.Ε.,
  4. Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), ε) ΕΜΕπ (emep.gov.gr) που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  • Στη συνέχεια, επιλέξτε την «Επεξεργασία στοιχείων», επιλέγοντας «σωστό» και «λάθος» για τα παρακάτω στοιχεία σας:
  1. Ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης, όπως αντλούνται από Δημοτολόγιο,
  2. Δήμο στον οποίο είστε εγγεγραμμένος,
  3. ΑΜΚΑ,
  4. ΑΔΤ,
  5. ΑΦΜ,
  6. στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, email και διεύθυνση) που μπορούν να μεταβληθούν μόνο μέσω ΕΜΕπ.

Σημαντικό να τονιστεί ότι, σε περίπτωση που επιλέξετε «λάθος» για κάποιο στοιχείο, συμπληρώστε το διορθωμένο στο αντίστοιχο πεδίο.

  • Επιβεβαιώστε τα ορθά στοιχεία ονοματεπώνυμου και ημερομηνία γέννησης, Δήμου, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ και στην συνέχεια ενημερώστε τα βασικά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης. Σε περίπτωση όμως που τα στοιχεία, τα οποία υποδεικνύονται, δεν ταυτίζονται με αυτά στο Μητρώο Πολιτών και θεωρείτε ότι δεν έχουν καταγραφεί εκεί ορθά, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δημοτολόγιο του Δήμου που ανήκετε για να τα διορθώσετε.
  • Επιλέξτε την «Έκδοση Π.Α.» και στην συνέχεια διαλέξτε τα δύο πρώτα ψηφία σε αναδυόμενο πεδίο (drop down). Επιλέξτε μεταξύ 24 αλφαριθμητικών ψηφίων, 10 αριθμητικά (0-9) και 14 κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που έχουν ομόγραφα στο λατινικό αλφάβητο. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εγκυρότητας του Προσωπικού Αριθμού (check digit).
  • Η διαδικασία ολοκληρώνεται επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία σας. Έχετε τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες επιβεβαίωσης ή διόρθωσης στοιχείων και έκδοσης Π.Α. και για τα ανήλικα τέκνα σας, εφόσον αυτά διαθέτουν ΑΦΜ.
  • Εάν είστε κάτοικος του εξωτερικού και διαθέτετε κωδικούς TaxisNet, εκδίδετε κανονικά Προσωπικό Αριθμό μέσω του myinfo.gov.gr. Εάν δε διαθέτετε κωδικούς TaxisNet ή δεν έχετε ψηφιακές δεξιότητες, μπορείτε να εκδώσετε Προσωπικό Αριθμό στα ΚΕΠ, καθώς και στις Προξενικές Αρχές.

Προσωπικός Αριθμός: Από πότε εκδίδεται αυτόματα για τους πολίτες - Η ημερομηνία «κλειδί»

