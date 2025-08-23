Παξοί: Πώς βρέθηκε η 4χρονη στην πισίνα της βίλας - Ήταν η μοναχοκόρη της οικογένειας

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του πνιγμού ενός κοριτσιού 4 ετών στους Παξούς το οποίο βρέθηκε πνιγμένο σε πισίνα γειτονικού σπιτιού

Το παιδί ήταν το μονάκριβο παιδί οικογένειας από την Αλβανία, που ζει και εργάζεται στο νησί εδώ και πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 3 το μεσημέρι, το κοριτσάκι έπαιζε στον κήπο του σπιτιού. Για λίγα λεπτά διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, εξαφανίστηκε και εκείνη άρχισε αμέσως να το αναζητεί μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.

Σε απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι, στην πισίνα μιας βίλας, το παιδί βρήκε ο μάγειρας, που είχε πάει εκεί για να εργαστεί. Την ώρα εκείνη, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει.

Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Η μητέρα κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα των Παξών και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα.