Φωτιά στον Χορτιάτη

Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Χορτιάτη και ήδη είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε πλαγιά του Χορτιάτη και ήδη συμμετέχουν 15 οχήματα της Πυροσβαστικής.