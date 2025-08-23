Χανιά: Ληστές εισέβαλαν και προκάλεσαν ζημιές σε ξενώνα νοσοκομείου που δημιούργησε η Μητρόπολη

Οι θρασύτατοι ληστές, πάντως, δεν έκλεψαν τίποτα από τους χώρους του ξενώνα

Χανιά: Ληστές εισέβαλαν και προκάλεσαν ζημιές σε ξενώνα νοσοκομείου που δημιούργησε η Μητρόπολη
Άγνωστοι εισέβαλαν και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές το βράδυ της Παρασκευής (22/08) στον ξενώνα «Θαλπωρή» τη φιλόξενη στέγη, απολύτου δικαιοδοσίας της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου που προορίζεται για τους συνοδούς ασθενών του Νοσοκομείου Χανίων οι οποίοι προέρχονται από την επαρχία του Νομού, την υπόλοιπη Κρήτη, την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο ξενώνας εγκαινιάστηκε το 2014 και βρίσκεται στον χώρο του Νοσοκομείου, κάτω από τον Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Ζημιές στον ξενώνα της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου.
Μέσα από τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, οι άγνωστοι έσπασαν με λωστούς και άλλα αντικείμενα τις κλειδαριές από τις πόρτες, προκάλεσαν επίσης και άλλες υλικές ζημιές, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, ωστόσο, δεν έκλεψαν, καθώς μέσα στους χώρους του ξενώνα υπάρχουν αντικείμενα που θα μπορούσαν να είχαν κλαπεί, όπως καφετιέρες, ηλεκτρική σκούπα, εικόνες, ακριβές κορνίζες κ.ά. σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr.

Το ευτυχές ήταν ότι το βράδυ δεν υπήρχε κάποιο άτομο να διαμένει εντός του ξενώνα, ενώ ήδη η υπόθεση έχει ανατεθεί στην αστυνομία, που αναζητά τους δράστες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι παρόμοιο συμβάν σημειώθηκε και το προηγούμενο Σάββατο.

Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία επεσήμανε ότι «εκφράζει τη βαθυτάτη λύπη και την έντονη καταδίκη της για τον πρόσφατο βανδαλισμό που σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στον νοσοκομειακό ξενώνα της Μητροπόλεως μας, Θαλπωρή, προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Το περιστατικό συνιστά αδικαιολόγητη προσβολή προς έναν χώρο αφιερωμένο στην περίθαλψη, την φροντίδα και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η Μητρόπολη έχει αναθέσει την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές κάνοντας έκκληση να πάψουν να υπάρχουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές σε ένα έργο που έχει γίνει για να προσφέρει ΘΑΛΠΩΡΗ στους ανθρώπους που συνοδεύουν ασθενείς στον Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Να σημειωθεί ότι το ίδιο περιστατικό στον ίδιο χώρο έχει λάβει χώρα στο διάστημα μίας ακριβώς εβδομάδας, καταγεγραμμένο στην Ελληνική Αστυνομία».

Μέσα στις επόμενες μέρες, η Μητρόπολη θα προβεί στις απαιτούμενες κινήσεις ώστε να τοποθετηθούν συστήματα ασφαλείας στους χώρους πέριξ εκτός και εντός του ξενώνα.

