Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για κρίσιμα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα

Στο διήμερο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εμβληματικών ερευνητικών έργων του ΑΠΘ, DATIS και EUPopLink, τα οποία ρίχνουν φως σε «φλέγοντα» κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα

Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για κρίσιμα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα
Πολιτική, κοινωνία, λαϊκισμός, ευρωσκεπτικισμός και συμπερίληψη, «συναντιούνται» σε ένα υψηλού επιπέδου διήμερο Διεθνές Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί από αύριο στο κτίριο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με τη συμμετοχή ερευνητών και επιστημόνων από 15 ευρωπαϊκές χώρες.

Στο διήμερο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εμβληματικών ερευνητικών έργων του ΑΠΘ, DATIS και EUPopLink, τα οποία ρίχνουν φως σε «φλέγοντα» κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της σύγχρονης Ευρώπης, από τη συμπερίληψη και την κοινωνική συνοχή, μέχρι τις πολιτικές στάσεις, τον λαϊκισμό και τον ευρωσκεπτικισμό, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το βλέμμα στην ελληνική κοινωνία

Την πρώτη ημέρα (24/8) των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου, θα παρουσιαστούν τα ευρήματα του έργου DATIS («Data for Inclusive Societies»), το οποίο «χαρτογραφεί» την κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα μέσα από καινοτόμες μεθοδολογίες. Ειδική έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα όπως οι πολιτικές ιδεολογίες, οι έμφυλες ταυτότητες, οι ρόλοι στην οικογένεια, οι πολιτικές ελίτ και η στάση της κοινωνίας απέναντι στα ομόφυλα ζευγάρια και την ανατροφή παιδιών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το έργο DATIS τελεί υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, Ιωάννη Ανδρεάδη και χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» με πόρους της ΕΕ - NextGenerationEU.

Επί τάπητος ο λαϊκισμός και ο ευρωσκεπτικισμός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Η δεύτερη ημέρα (25/8) των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου, είναι αφιερωμένη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUPopLink, το οποίο εξετάζει τις σχέσεις ανάμεσα στον λαϊκισμό και τον ευρωσκεπτικισμό με συντονιστή το ΑΠΘ, μια από τις λίγες φορές που ελληνικό πανεπιστήμιο ηγείται σε δράση COST στον τομέα των κοινωνικών επιστημών.

Στο διήμερο Διεθνές Συνέδριο, επιστήμονες και ερευνητές από περισσότερες από 15 ευρωπαϊκές χώρες θα παρουσιάσουν ευρήματα και καλές πρακτικές, με στόχο τη σε βάθος κατανόηση και αντιμετώπιση των πολιτικών και κοινωνικών επιπτώσεων των δύο αυτών φαινομένων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και το διεθνές συνέδριο απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, φοιτητές, ερευνητές και σε κάθε ενεργό πολίτη που ενδιαφέρεται για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης.

