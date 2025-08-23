Θεσσαλονίκη: Σύλληψη και επιβολή προστίμου σε άντρα για την πυρκαγιά στο Χορτιάτη

Στη σύλληψη και την επιβολή προστίμου 4.331, 25 ευρώ. σε βάρος ενός άνδρα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου (23/8) σε δασική έκταση στους πρόποδες του Χορτιάτη προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής:

«Συνελήφθη σήμερα, 23 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε δασική έκταση, κατά τη διάρκεια μελισσοκομικών εργασιών κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη στην Θεσσαλονίκη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.331,25€».

Παράλληλα πρόστιμο επιβλήθηκε και σε άνδρα για φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στο δήμο Παιονίας, Κιλκίς. «Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.312,50€, σήμερα, 23 Αυγούστου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Γουμένισσας, σε αλλοδαπό, ο οποίος έθεσε φωτιά σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Παιονίας».