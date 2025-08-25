Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: 1,5 δισ. ευρώ για 50 έργα στην Υγεία
Ελεύθερος Τύπος: Έως 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη
Tα Νέα: Τέλος η σύνταξη στα 62
06:48 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ακρίβεια: Πικρή ακόμη και η… μπουγάτσα – Η μερίδα «αγγίζει» τα 3 ευρώ
06:26 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΦΚΑ: Αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους - Ποιοι πληρώνονται σήμερα
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
