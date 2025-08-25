Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: 1,5 δισ. ευρώ για 50 έργα στην Υγεία

Ελεύθερος Τύπος: Έως 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη

Tα Νέα: Τέλος η σύνταξη στα 62

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Τα 10 δραματικά μερόνυχτα - Στο πλευρό της μέχρι το τέλος ο Ντέμης Νικολαΐδης

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωίδα γιαγιά βοήθησε την κόρη της να γεννήσει στο αυτοκίνητο και έσωσε τη ζωή του εγγονού της

07:06ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το σύνθημα «δώσε 13η σύνταξη να σωθούμε», ο Τσίπρας που τους έκανε άνω - κάτω στην κεντροαριστερά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εκπλήξεις, τα ζόρια της Intracom Telecom, η γάτα, το ποντίκι και η ΕΧΑΕ και τα ΚΑΕ, το φούσκωμα δαπανών-αποσβέσεων και η Deloitte

07:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Τη χτυπούσε, τη βίαζε και την απειλούσε» - Τι αποκάλυψε η αδελφή της 36χρονης

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εμπειρία 1.033 αγώνων σε Top 5 πρωταθλήματα, φέρνουν οι μεταγραφές

06:57LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Χόρεψε ξέφρενα μαζί με τη Νόνη Δούνια σε ταβέρνα στη Σύρο – Δείτε βίντεο

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα σε Κρήτη, Κάρπαθο, Χίο, Σάμο, Ικαρία

06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Προσωπική διαφορά – Πώς θα δουν αυξήσεις πάνω από 650.000 συνταξιούχοι

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Πικρή ακόμη και η… μπουγάτσα – Η μερίδα «αγγίζει» τα 3 ευρώ

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Για ποιον λόγο εμφανίστηκαν οι μπλε δράκοι στις ακτές της Μεσογείου

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

06:40TRAVEL

Ρεκόρ εσόδων στον ελληνικό τουρισμό το 2025 – Πρωταγωνιστές Αμερικανοί και Βρετανοί

06:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί «επικαιροποίησης» της ομόφωνης απόφασης αναγνώρισης της Παλαιστίνης

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες μέσα από την «κόλαση» της Γάζας: Έλληνες ιατροί περιγράφουν τον λιμό

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημογραφική «βόμβα» και στην αγορά εργασίας – Η Ελλάδα θα χρειαστεί 2 εκατ. απασχολούμενους έως το 2035

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους - Ποιοι πληρώνονται σήμερα

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες σήμερα

06:22ΕΘΝΙΚΑ

Ελλάδα-Λιβύη: Τι δείχνει η ρηματική διακοίνωση - Η στρατηγική της Αθήνας

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: Μεσαία τάξη, συνταξιούχοι και στο βάθος εκλογικός νόμος - Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Αυγούστου 2025: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

