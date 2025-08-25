24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 28 Αυγούστου – Συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι την Πέμπτη 28 Αυγούστου, ύστερα από απόφαση της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την κάθετη αντίθεσή της, υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο οδηγεί σε «ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης» και ουσιαστικά τις εξομοιώνει με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Ζητά, μάλιστα, την πλήρη απόσυρσή του.

Στην Αθήνα, η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα, στις 10:00 το πρωί.

Στην απεργία συμμετέχουν ομοσπονδίες-μέλη της ΑΔΕΔΥ από καίριους τομείς, όπως:

Υγεία (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ)

Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ)

Παιδεία (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ)

Η κινητοποίηση αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία υπηρεσιών, νοσοκομείων και σχολείων σε όλη τη χώρα.