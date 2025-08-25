Έλληνες τουρίστες στην Ιταλία συμβουλεύτηκαν το ChatGPT και πέταξαν σε ποταμό πρόστιμα (vid)
Ζευγάρι Ελλήνων τουριστών στην Ιταλία καταγράφει τον εαυτό του να πετά πρόστιμα σε ποτάμι, αγνοώντας επιδεικτικά τις κυρώσεις, αφού είχε πρώτα συμβουλευτεί το ChatGPT.
Βίντεο με ζευγάρι Ελλήνων τουριστών στην Ιταλία έχει προκαλέσει σάλο στα social media, καθώς τους δείχνει να αντιμετωπίζουν με ειρωνεία τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν από τις τοπικές αρχές και τελικά να τα πετούν σε ποτάμι.
Στο βίντεο, οι δύο νεαροί κρατούν δύο φύλλα χαρτιού που, όπως λένε αστειευόμενοι, «μοιάζουν με απόδειξη από ταβέρνα». Πρόκειται για διοικητικά πρόστιμα, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους, τους επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Ιταλία.
