Αιματηρό επεισόδιο ανάμεσα σε παρέες στα Καμένα Βούρλα - Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο

Άγριο ξύλο μεταξύ αλλοδαπών έπεσε το βράδυ της Κυριακής 24 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα και είχε ως αποτέλεσμα τόσο τον τραυματισμό τους όσο και συλλήψεις.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 2:00’ τα ξημερώματα με την παρεξήγηση να ξεκινά από την παραλιακή και να κορυφώνεται στην οδό Παπαγεωργίου και στα γύρω στενά. Επρόκειτο για δύο ξεχωριστές παρέες με αδιευκρίνιστο αριθμό ατόμων η κάθε μία, με Αλβανούς υπηκόους που διαμένουν όμως σε διαφορετικές χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι έκαναν διακοπές το τελευταίο 10ημερο στα Καμένα Βούρλα και κυκλοφορούσαν με ακριβά αυτοκίνητα σύμφωνα με το lamiareport.gr.

01 05 02 05 03 05 04 05 05 05

Ο λόγος της παρεξήγησης δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, δεν αποκλείεται όμως το "φυτίλι" να είχε μπει την προηγούμενη νύχτα όταν και είχε δημιουργηθεί παρεξήγηση πάλι μεταξύ αλλοδαπών νεαρών ατόμων σε μαγαζί των Καμένων, από όπου και είχαν εκδιωχθεί. Γεγονός είναι ότι από το άγριο ξύλο, τέσσερα άτομα κατέληξαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων και από κει στο Νοσοκομείο Λαμίας, με χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Επίσης προσήχθησαν και κάποια άτομα, δύο εκ των οποίων είχαν «κρυφτεί» σε μαγαζί και σπίτι αντίστοιχα, προκειμένου να αποφύγουν τους «αντιπάλους». Από το σοβαρό επεισόδιο σηκώθηκε κυριολεκτικά στο πόδι όλη η Λουτρόπολη, με αρκετό κόσμο να τρέχει να βοηθήσει. Κάποιοι μάλιστα που προσπάθησαν να τους χωρίσουν, δέχτηκαν κι εκείνοι χτυπήματα.