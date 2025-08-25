Φωτιά σε αποθήκη στο Μενίδι - Φωτογραφίες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο μονοκατοικίας στο Μενίδι.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο σπεύδουν 15 Πυροσβέστες με 5 οχήματα.

