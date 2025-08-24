Δασική φωτιά στο Μακροχώρι Καστοριάς - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή του Μακροχωρίου, στην Καστοριά.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
