Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μακροχώρι Καστοριάς - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή στο Μακροχώρι Καστοριάς το μεσημέρι της Κυριακής 24 Αυγούστου.

Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο οι Πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών που καίνε μέσα σε πυκνό δάσος σε δύσβατη περιοχή. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση στο σημείο επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 25 οχήματα, ενώ παράλληλα καθοριστική είναι η συνδρομή των πεζοπόρων τμημάτων που αποτελούνται από 15 άτομα.

Λόγω των αναζωπυρώσεων που σημειώθηκαν από το πρωί σε δύσβατα σημεία, κρίθηκε απαραίτητη και ζητήθηκε εκ νέου η συνδρομή εναέριων μέσων για να συνδράμουν το έργο των επίγειων τμημάτων.

Από το πύρινο μέτωπο δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ σύμμαχος στο έργο της κατάσβεσης είναι και ο καιρός, καθώς η απουσία των ανέμων εμποδίζουν την εξάπλωση.

