Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα - Καίει στην περιοχή Αμπελάκια

Η πυρκαγιά καίει στα Αμπελάκια Σαλαμίνας και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες

Newsbomb

Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα - Καίει στην περιοχή Αμπελάκια
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Αυγούστου.

Η πυρκαγιά καίει στην περιοχή Αμπελάκια Σαλαμίνας και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα της Πυροσβεστικής.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Με 17+3 συμμετοχές η Ελλάδα στο Τόκιο 2025

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ο προσωρινός πρόεδρος Άχμαντ Αλ Σάρα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

16:24ΕΡΓΑΣΙΑ

Όλες οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο σε 17 ερωταπαντήσεις - Πώς διευκολύνει εργαζόμενους και επιχειρήσεις

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Ελεύθεροι υπό όρους οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

16:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Μεταγραφές: Παροξυσμός από χιλιάδες φιλάθλους κατά την άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη - Βίντεο

16:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Ήταν έγκυος και το παιδί δεν ήταν δικό μου – Μιλούσε με άλλους στο Facebook»

16:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στην Ιαπωνία βρήκαν τη λύση για την εξάρτηση: Όριο χρήσης δύο ωρών στη χρήση smartphones

16:08LIFESTYLE

Πάρος, Νάουσα: «Κούρσες» πλωτής χλιδής στο λιμάνι – Οι διασημότες που καταφθάνουν incognito

15:55ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Viber ενισχύει την ιδιωτικότητα με τη λειτουργία «Απόκρυψη πληκτρολόγησης» για τους συνδρομητές Viber Plus στην Ελλάδα

15:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ξεκίνησαν οι εξετάσεις για τους «ερυθρόλευκους»

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα επιστολή της οικογένειάς του - «Δεν εμπλέκεται η Βάσω στον εγκλεισμό του»

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο υπουργός Μεταφορών ανάρτησε βίντεο να τρέχει με 225 χλμ/ώρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαρίστηκε που δεν μπορεί να πάει στο Άγιο Όρος επειδή είναι γυναίκα: «Είναι τρελό» (vid)

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Συναντήθηκε με τον Καλίν ο Χαφτάρ: Τι συζήτησε ο στρατάρχης της Βεγγάζης με τον διοικητή της ΜΙΤ

15:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στέλνουν Μπεράλντο οι Γάλλοι

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζον Σίνα αποκαλύπτει τον έρωτά του για τη σπανακόπιτα: «Όταν τη δοκιμάζεις, σου ξυπνάει αναμνήσεις»

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα - Καίει στην περιοχή Αμπελάκια

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

15:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: Μην απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα - Τι πρέπει να κάνετε αν σας έρθει

15:13ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CrediaBank: Τι απαντά στην εφημερίδα Times of Malta για την πρόταση εξαγοράς της HSBC Malta

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:00ΚΟΣΜΟΣ

Χαλίτ Γιουκάι: Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας που βρέθηκε νεκρός στο Μαρμαρά - Ο γάμος με Ελληνίδα και το τραγικό δυστύχημα

16:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: «Ήταν έγκυος και το παιδί δεν ήταν δικό μου – Μιλούσε με άλλους στο Facebook»

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται η προσωπική διαφορά, αυξάνονται οι δικαιούχοι για το επίδομα των 250 ευρώ - Τι περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Σταμάτησε να της μιλάει η κόρη της - Το σχόλιο στο δικαστήριο που ξεκίνησε «πόλεμο»

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα επιστολή της οικογένειάς του - «Δεν εμπλέκεται η Βάσω στον εγκλεισμό του»

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Rafale «κλείδωσε» F-35 σε πολυεθνική άσκηση στην Φινλανδία - Βίντεο

15:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: Μην απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα - Τι πρέπει να κάνετε αν σας έρθει

14:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οικία Κοκοβίκου: Αναστηλώνεται η κατοικία της Τριπόδων 32 - Η θρυλική ιστορία της

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη μετά τον θάνατό της

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Το δόντι μιας αγελάδας λύνει το μυστήριο του Στόουνχεντζ - Γιατί κατασκευάστηκε και τι κρύβει;

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο υπουργός Μεταφορών ανάρτησε βίντεο να τρέχει με 225 χλμ/ώρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aνεξέλεγκτη η δράση των Ρομά στην Αθήνα - Μέσα σε 24 ώρες πρωταγωνίστησαν σε 6 περιστατικά ληστείας - απάτης με λεία άνω των 22.000 ευρώ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Κίνα: Τρίχρονη πήγε στο νοσοκομείο με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι - Ανατριχιαστικό βίντεο

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα - Καίει στην περιοχή Αμπελάκια

16:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Μεταγραφές: Παροξυσμός από χιλιάδες φιλάθλους κατά την άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη - Βίντεο

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι προβλέψεις του ChatGPT για τον φετινό χειμώνα δεν είναι ευχάριστες - Τι «είδε» η Τεχνητή νοημοσύνη

11:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ