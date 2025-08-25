Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα - Καίει στην περιοχή Αμπελάκια
Η πυρκαγιά καίει στα Αμπελάκια Σαλαμίνας και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Αυγούστου.
Η πυρκαγιά καίει στην περιοχή Αμπελάκια Σαλαμίνας και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα της Πυροσβεστικής.
