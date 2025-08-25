«Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από τον Άγιο Παντελεήμονα

Το μεσημέρι της Κυριακής 24 Αυγούστου, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα ο Μαλίκ Ιντάν, ηλικίας 14 ετών, ιρακινής καταγωγής.

Δείτε εδώ τη φωτογραφία του ανήλικου αγοριού.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (25/08) για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.