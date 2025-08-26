Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Καθημερινή: Μεγαλύτερη κληρονομιά θα παίρνουν οι σύζυγοι
Απογευματινή: Οι αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις
Ελεύθερος Τύπος: Αιτήσεις τώρα για 1254 προσλήψεις
Tα Νέα: Αποκωδικοποίηση: Πώς εξηγούνται ο συναγερμός στο Μαξίμου και οι παροχές των 2 δισ. στη ΔΕΘ
