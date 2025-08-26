Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Καθημερινή: Μεγαλύτερη κληρονομιά θα παίρνουν οι σύζυγοι

Απογευματινή: Οι αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ελεύθερος Τύπος: Αιτήσεις τώρα για 1254 προσλήψεις

Tα Νέα: Αποκωδικοποίηση: Πώς εξηγούνται ο συναγερμός στο Μαξίμου και οι παροχές των 2 δισ. στη ΔΕΘ

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 29 Αυγούστου

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης κατά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία - Στην Θεσσαλονίκη και σε ρυθμούς ΔΕΘ την Πέμπτη ο Μητσοτάκης

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Ο γιος όρμηξε στον 40χρονο για να σώσει τη μητέρα του - Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές των δικαιούχων

06:05ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: 10 νεκροί και 100 τραυματίες από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά των Χούθι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

05:13ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Ακύρωση συμφωνιών με Κίνα και Ρωσία για το λίθιο υπόσχεται ο δεξιός υποψήφιος πρόεδρος

04:56ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Αμνηστία: Ζητά έρευνα για εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στο Λίβανο

04:22ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Εκφράζει αποτροπιασμό για το ισραηλινό χτύπημα σε νοσοκομείο

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απέλυσε την διοικήτρια της Fed - Κατηγορήθηκε για απάτη

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ – Βραζιλία: Διπλωματική κρίση μετά την απόσυρση πρέσβη

02:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο «Μάγιο», μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών, «θα πεθάνει στη φυλακή»

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση της λιβυκής ακτοφυλακής σε πλοίο γαλλικής ΜΚΟ

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Αναπτύσσει 15.000 στρατιώτες στα σύνορα με Κολομβία - Στόχος το ναρκεμπόριο

01:03ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλογιάννης: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής μάχης με τις πυρκαγιές

00:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινή ΜΚΟ κατηγορεί υποστράτηγο για εγκλήματα πολέμου στη Δυτική Όχθη

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Λιβυή: Τουρκική «απόβαση» στη Βεγγάζη - Στρατιωτική αντιπροσωπεία και ο αρχηγός της ΜΙΤ σε επαφές με την οικογένεια Χαφτάρ

00:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ο 17χρονος Ενγκουμόα έσωσε τη Λίβερπουλ κόντρα στην ηρωική Νιούκαστλ

23:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 40χρονη μάνα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας (vid & pics)

23:03LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Σπάει» καρδιές το σκίτσο για την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στον Βόλο: Ο γιος όρμηξε στον 40χρονο για να σώσει τη μητέρα του - Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Για πρώτη φορά στην ιστορία άγαλμα του Χριστού θα δεσπόζει στην Αλβανία - Μοιάζει με του Ρίο ντε Τζανέιρο

23:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέλλα: Εκτέλεσε τον συγχωριανό του με καραμπίνα γιατί έμπαινε στο χωράφι του - Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Βόμβα στη δικαστική διαμάχη Μπλέικ Λάιβλι – Τζάστιν Μπαλντόνι: Τα νέα mail που «καίνε»

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Σταμάτησε να της μιλάει η κόρη της - Το σχόλιο στο δικαστήριο που ξεκίνησε «πόλεμο»

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

02:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο «Μάγιο», μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών, «θα πεθάνει στη φυλακή»

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νέο βίντεο καταγράφει την απαγωγή Ισραηλινού στρατιώτη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023

20:30ΕΘΝΙΚΑ

Σε τουρκικό κλοιό η Λιβύη: Η συνάντηση Χαφτάρ-Καλίν φέρνει ψήφιση του παράνομου μνημονίου - Πώς αντιδρά η Αθήνα

22:48LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου topless στη θάλασσα

10:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Έστησαν μπαρμπούτι σε καφετέρια και έφεραν «ντόρτια» - Οκτώ συλλήψεις

18:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Πότε και πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία από την Ιταλία

05:13ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Ακύρωση συμφωνιών με Κίνα και Ρωσία για το λίθιο υπόσχεται ο δεξιός υποψήφιος πρόεδρος

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται η προσωπική διαφορά, αυξάνονται οι δικαιούχοι για το επίδομα των 250 ευρώ - Τι περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ – Βραζιλία: Διπλωματική κρίση μετά την απόσυρση πρέσβη

