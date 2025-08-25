«Όμορφα και ωραία» η ΑΕΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (25/08).
Με το… δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη Super League η ΑΕΚ, επικρατώντας 2-0 του Πανσερραϊκού στην «OPAP Arena». Η Ένωση πήρε τη νίκη «Όμορφα και ωραία» και ήταν «Άγρια» ενόψει της ρεβάνς με την Άντερλεχτ.
Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ είχε «Killer Κίριλ» με τον Ντεσπόντοφ να ξεκλειδώνει την άμυνα της ΑΕΛ στην Τούμπα και να δείχνει τη νίκη 1-0 στην πρεμιέρα του «Δικέφαλου του Βορρά», τη στιγμή που «Λιώνει με Θρύλο» ο Γιουσούφ Γιαζίτσι.
