Super League Βαθμολογία: ΑΕΚ και ΠΑΟΚ άρχισαν με… τρίποντο
Εντός έδρας νίκες για τους «δικεφάλους», χωρίς ισοπαλία το πρωτάθλημα στις πρώτες πέντε του αναμετρήσεις – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Δεύτερο… πιάτο της πρεμιέρας στην Super League, με δύο ματς λόγω της αναβολής του Παναθηναϊκός – ΟΦΗ. Οι δύο άλλοι ευρωπαίοι μας που έχουν αγώνα την Πέμπτη (28/8) αγωνίστηκαν και κατόρθωσαν να πάρουν τις νίκες στις αναμετρήσεις τους.
Η ΑΕΚ επιβλήθηκε 2-0 του Πανσερραϊκού, ενώ ο ΠΑΟΚ 1-0 της ΑΕΛ. Αρχίζοντας το πρωτάθλημα με τρεις βαθμούς και το μυαλό τους είναι ήδη σε Άντερλεχτ και Ριέκα αντίστοιχα.
Πλέον, απομένει το Λεβαδειακός – Κηφισιά που θα διεξαχθεί Δευτέρα (25/8) για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, με τον αστερίσκο του ορισμού του Παναθηναϊκός – ΟΦΗ.
Αξιοσημείωτο πως στα πέντε πρώτα ματς δεν υπήρξε καμία ισοπαλία, ενώ κανείς από τους ηττημένους δεν σκόραρε. Τέσσερα 2-0 και ένα 1-0 ως τώρα.
SUPER LEAGUE – 1η αγωνιστική
Σάββατο 23 Αυγούστου
Ολυμπιακός – Asteras Aktor 2-0
Κυριακή 24 Αυγούστου
Δευτέρα 25 Αυγούστου
19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά Novasports 2
Αναβλήθηκε το Παναθηναϊκός - ΟΦΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 3
2. Α.Ε.Κ. 3
-. ΑΡΗΣ 3
-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3
5. Π.Α.Ο.Κ. 3
6. ΚΗΦΙΣΙΑ 0
-. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
-. Ο.Φ.Η. 0
-. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0
10. Α.Ε.Λ. 0
11. ASTERAS AKTOR 0
-. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
-. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
-. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)
Σάββατο 30 Αυγούστου
19:00 Βόλος – Ολυμπιακός
19:30 Πανσερραϊκός – ΟΦΗ
21:00 Άρης – Παναιτωλικός
21:30 ΑΕΛ – Κηφισιά
Κυριακή 31 Αυγούστου
20:00 ΑΕΚ – Asteras Aktor
21:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός