Super League Βαθμολογία: ΑΕΚ και ΠΑΟΚ άρχισαν με… τρίποντο

Εντός έδρας νίκες για τους «δικεφάλους», χωρίς ισοπαλία το πρωτάθλημα στις πρώτες πέντε του αναμετρήσεις – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Super League Βαθμολογία: ΑΕΚ και ΠΑΟΚ άρχισαν με… τρίποντο
Δεύτερο… πιάτο της πρεμιέρας στην Super League, με δύο ματς λόγω της αναβολής του Παναθηναϊκός – ΟΦΗ. Οι δύο άλλοι ευρωπαίοι μας που έχουν αγώνα την Πέμπτη (28/8) αγωνίστηκαν και κατόρθωσαν να πάρουν τις νίκες στις αναμετρήσεις τους.

Η ΑΕΚ επιβλήθηκε 2-0 του Πανσερραϊκού, ενώ ο ΠΑΟΚ 1-0 της ΑΕΛ. Αρχίζοντας το πρωτάθλημα με τρεις βαθμούς και το μυαλό τους είναι ήδη σε Άντερλεχτ και Ριέκα αντίστοιχα.

Πλέον, απομένει το Λεβαδειακός – Κηφισιά που θα διεξαχθεί Δευτέρα (25/8) για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, με τον αστερίσκο του ορισμού του Παναθηναϊκός – ΟΦΗ.

Αξιοσημείωτο πως στα πέντε πρώτα ματς δεν υπήρξε καμία ισοπαλία, ενώ κανείς από τους ηττημένους δεν σκόραρε. Τέσσερα 2-0 και ένα 1-0 ως τώρα.

SUPER LEAGUE – 1η αγωνιστική

Σάββατο 23 Αυγούστου

Άρης – Βόλος 2-0

Ολυμπιακός – Asteras Aktor 2-0

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

Κυριακή 24 Αυγούστου

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά Novasports 2

Αναβλήθηκε το Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 3

2. Α.Ε.Κ. 3

-. ΑΡΗΣ 3

-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3

5. Π.Α.Ο.Κ. 3

6. ΚΗΦΙΣΙΑ 0

-. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0

-. Ο.Φ.Η. 0

-. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0

10. Α.Ε.Λ. 0

11. ASTERAS AKTOR 0

-. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0

-. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0

-. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)

Σάββατο 30 Αυγούστου

19:00 Βόλος – Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός – ΟΦΗ

21:00 Άρης – Παναιτωλικός

21:30 ΑΕΛ – Κηφισιά

Κυριακή 31 Αυγούστου

20:00 ΑΕΚ – Asteras Aktor

21:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

