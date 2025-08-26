Ρόδος: Στο εδώλιο 16 Ρομά για σωρεία κλοπών - Πάνω από 600.000 ευρώ η λεία τους

Η ταυτοποίηση των μελών βασίστηκε σε DNA από σκηνές εγκλήματος, δακτυλικά αποτυπώματα, υλικό από κάμερες ασφαλείας, καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων

Μία από τις μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες εγκληματικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στη Ρόδο θα καθίσει στο εδώλιο στις 23 Σεπτεμβρίου 2025. Το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων θα εκδικάσει την υπόθεση δεκαέξι Ρομά που κατηγορούνται για ένταξη και συμμετοχή σε δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, με βασικό στόχο τις διαρρήξεις και τις διακεκριμένες κλοπές από κατοικίες και εργοτάξια.

Σύμφωνα με το αριθ. 50/2025 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, οι κατηγορούμενοι είναι δεκατρείς άνδρες και τρεις γυναίκες, ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Οι περισσότεροι κατοικούν στον καταυλισμό Κορακόνερου στη Ρόδο, ενώ ορισμένοι προέρχονται από τα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι Αττικής. Επτά από αυτούς έχουν τεθεί σε προσωρινή κράτηση, ενώ στους υπόλοιπους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και τακτική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα.

Η ομάδα είχε μεταβαλλόμενη σύνθεση, αλλά διατήρησε σταθερή οργανωτική δομή. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ορισμένα μέλη συνδέονταν με οικογενειακούς δεσμούς, ενώ μερικοί εντάχθηκαν στην οργάνωση σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η δράση της ομάδας χαρακτηριζόταν από επαγγελματική μεθοδικότητα. Τα μέλη χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες για να συγκαλύπτουν τις κινήσεις τους, επικοινωνούσαν με ασυρμάτους αφαιρούμενους από εργοτάξια για να αποφεύγουν τον εντοπισμό μέσω κινητής τηλεφωνίας και επέλεγαν αραιοκατοικημένες περιοχές εκτός πόλης, όπως Παστίδα, Σορωνή, Καλαβάρδα και νότια Ρόδο, για τις διαρρήξεις τους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις εισέρχονταν σε μονοκατοικίες κατά την απουσία των ενοίκων και αφαιρούσαν τιμαλφή, χρήματα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρηματοκιβώτια. Τα χαρακτηριστικά τους καλύπτονταν με κουκούλες, καπέλα και γάντια, για να μην αφήνουν στοιχεία DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα.

Λεία πάνω από 600.000 ευρώ

Η συνολική λεία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 600.000 ευρώ, περιλαμβάνοντας κοσμήματα άνω των 550.000 ευρώ και χρηματικά ποσά άνω των 50.000 ευρώ. Τα κλοπιμαία μεταφέρονταν είτε σε κλεπταποδόχους στη Ρόδο είτε στην Αττική με τη βοήθεια συγγενικών προσώπων, κυρίως γυναικών που δεν είχαν απασχολήσει προηγουμένως τις αρχές.

Η οργάνωση δεν είχε έναν μόνο αρχηγό. Η ηγεσία και η εκτέλεση των επιχειρήσεων ήταν κατανεμημένες μεταξύ βασικών μελών, κυρίως ανδρών, που σχεδίαζαν και υλοποιούσαν τις διαρρήξεις. Υπήρχε αυστηρή πειθαρχία και σαφείς ρόλοι για κάθε «επιχείρηση». Σημειώνεται ότι όλοι οι κατηγορούμενοι δήλωσαν άνεργοι.

Το φθινόπωρο του 2023 η οργάνωση διχάστηκε σε δύο υποομάδες λόγω διαφωνιών για τη μοιρασιά της λείας. Οι δύο ομάδες συνέχισαν χωριστά για μερικούς μήνες, πραγματοποιώντας πλήθος διαρρήξεων, μέχρι που μέσα στο 2024 επανενώθηκαν για νέες ενέργειες.

Η ταυτοποίηση των μελών βασίστηκε σε DNA από σκηνές εγκλήματος, δακτυλικά αποτυπώματα, υλικό από κάμερες ασφαλείας, καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και παθόντων, καθώς και σε κατασχεθέντα αντικείμενα σε χωράφια και αποθήκες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι δύο από τους κατηγορούμενους φέρονται να είχαν ξεκινήσει τη δράση τους ως ανήλικοι, αλλά συνέχισαν και ως ενήλικοι. Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι αρμόδιο για την εκδίκαση είναι το τακτικό ποινικό δικαστήριο, καθώς οι εγκληματικές πράξεις τελέστηκαν και στην ενήλικη φάση τους.

